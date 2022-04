Finlanda dhe Suedia së shpejti mund t’i bashkohen NATO-s, lëvizje që me shumë mundësi do ta zemërojë Moskën. Por zyrtarët e NATO-s thonë se kjo do ta vinte në theks gabimin strategjik të Rusisë në pushtimin e Ukrainës, shkruan CNN të shtunën.