Ishte qershor, viti 2007, kur Bush tha: “Në një moment të caktuar në kohë duhet të themi se mjaft është mjaft, Kosova është e pavarur”.

Gjithçka tjetër ishte formalitet pas kësaj deklarate, shqiptarët u bindën se do shpallej Kosova shtet, sepse kështu po thoshte presidenti amerikan.

Por, edhe para këtij momenti, SHBA-të projektoheshin si aleati jetik i shqiptarëve, sidomos kosovarëve, prandaj raportet e mira me këtë shtet vazhdojnë te jenë tejet të rëndësishme.

Për këtë arsye edhe është pyetur vazhdimisht kryeministri i Kosovës dhe presidentja gjithashtu se kur do ta kenë një vizitë të profilit të lartë në SHBA.

As Albin Kurti as Vjosa Osmani nuk kanë pasur një ftesë nga Departamenti i Shtetit Amerikan.

Në intervistë e fundit për Radio Televizionin e Kosovës, Kurti e kishte të pamundur të tregonte se kur do ta vizitojë Amerikën.

Në këtë atmosferë të pasigurisë së raportit të liershipit të ri në Kosovë me amerikanët, ka ardhur edhe vizita e ambasadorit serb në Uashington, Marko Gjuriç, me presidentin e SHBA-ve, Joe Biden dhe atë në Shtëpinë e Bardhë.

Prandaj, edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bekë Berisha, ka reaguar në llogarinë e tij në Facebook duke e konsideruar politikën e qeverisë së re si jashtëzakonisht të dëmshme në raport me aleancën amerikane.

“Pavarësisht se e kishim lajmëruar orientimin krejtësisht të gabuar dhe qasjen amatoreske të kësaj Qeverie, nuk do ta kishim besuar kurrë se ajo do të bënte që të hapeshin dyert e Amerikës për Serbinë dhe do t’i mbylleshin Kosovës”, shkruan Berisha në Facebook.

“Albin Kurti arriti në më pak se një vit t’i kthejë mbrapa të gjitha arritjet e Kosovës në rrafshin diplomatik duke e izoluar Kosovën, jo vetëm nga Amerika, por edhe nga Tirana”, vazhdon ai.

“Tejet të shqetësuar me izolimin tonë dhe riorientimin pro amerikan të Serbisë, ne i bëjmë thirrje Qeverisë që të tërhiqet dhe t’i jap fund kësaj qasje amatoreske”.

Madje, Berisha ka kërkuar ndihmë nga Tirana zyrtare.

“Pavarësisht kontributit të çmueshëm që ka dhënë gjithmonë në krahun e diplomacisë së Prishtinës, të shtojë veprimtarinë e saj diplomatike në ndihmë tonë. Vizita e Marko Gjuriç-it në Shtëpinë e Bardhë, është alarmi i fundit për ne për theqafjen e diplomacisë sonë”.

Raporti i Kurtit e Vetëvendosjes me amerikanët

Albin Kurti gjithmonë e ka pasur një ide, të cilën e ka artikuluar edhe publikisht, se liderët e Kosovës nuk kanë ndërtuar partneritet me SHBA-të, por vasalitet.

Madje, në një shpjegim të tij socio-psikologjik, në një nga protestat e Vetëvendosjes sa ishte në opozitë, Albin Kurti u ligjëronte atyre që e dëgjonin se në fakt shqiptarët nuk është se e duan amerikanë, porse më shumë kanë frikë nga braktisja.

Pra, siç thoshte ai, është më shumë një raport “interesi” sesa “dashurie”.

Anash këtij ligjërimi, Kurti dhe Lëvizja e tij vazhdimisht kishin pasur pakënaqësi me ambasadorët amerikanë në Kosovë.

Duke filluar nga Tina Kaidanow, Christopher Dell, Tracy Ann Jacobson e deri te Greg Delaëie, në forma të ndryshme (herë me protesta e herë me deklarime) Vetëvendosje kritikonte qasjen e tyre.

Ndryshe nga paraardhësit e tij, Kurti thoshte se Kosova duhet të jetë palë e dinjitetshme në biseda edhe me aleatë dhe jo të nënshtrohet.

Deri tani, më shumë se një vit qeverisje, ende nuk është parë saktësisht se cila është kjo qasje. Në ndërkohë Kurti vazhdon të mos-ftohet në Uashington.