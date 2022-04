Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres u përpoq në Moskë të ndikojë tek Putini. Përmes Polonisë, Guterres shkon në Kiev të bisedojë edhe me Ukrainën.

Sipas Kombeve të Bashkuara, Rusia e vlerëson si të mundur një rol të OKB-së në aksionet e evakuimit në Ukrainën lindore.

Guterres kërkoi në takim sërish një bashkëpunim mes Moskës dhe Kievit me Kombet e Bashkuara për të krijuar korridore humanitare për civilët në Ukrainë dhe të sigurohet furnizimi me ndihma humanitare në vend. Takimi me Putin zgjati rreth një orë.

JavaNews.al sjell tekstin e plotë të bisedës mes presidentit rus dhe shefit të OKB:

Putin: Zoti Sekretar i Përgjithshëm, jam shumë i lumtur që ju shoh. Unë e di për shqetësimin tuaj për operacionin ushtarak rus në Donbas, Ukrainë. Mendoj se ky do të jetë fokusi i bisedës sonë sot. Do të doja vetëm të përmend në këtë kontekst se i gjithë problemi lindi pas grushtit të shtetit në Ukrainë në 2014. Ky është një fakt. Mund ta quani si të doni dhe mund të jeni të njëanshëm në favor të atyre që e bënë, por ishte vërtet një goditje antikushtetuese.

Situata me shprehjen e vullnetit të banorëve të Krimesë dhe Sevastopolit pasoi. Ata praktikisht vepruan njësoj si njerëzit që jetojnë në Kosovë, morën vendimin për pavarësinë dhe më pas na u drejtuan me kërkesë për t’u bashkuar me Federatën Ruse. Dallimi i vetëm mes dy rasteve ishte se në Kosovë ky vendim për sovranitetin u miratua nga parlamenti, ndërsa Krimeja dhe Sevastopoli u morën me referendum mbarëkombëtar.

Fatkeqësisht, gjatë tetë viteve të fundit, njerëzit që kanë jetuar atje kanë qenë të rrethuar. Autoritetet e Kievit kanë njoftuar publikisht se po organizojnë një rrethim të këtyre territoreve. Ata nuk kishin turp ta quanin rrethim, megjithëse fillimisht i braktisën këto ide dhe vazhduan presionin ushtarak.

Nisur nga rrethanat, pasi autoritetet në Kiev njoftuan se, dua të theksoj se zyrtarët më të lartë të shtetit e bënë publike, se ata nuk synonin të përmbushnin marrëveshjet e Minskut, ne u detyruam t’i njihnim këto rajone si shtete të pavarura dhe sovrane dhe të parandalojmë gjenocidin e njerëzve që jetojnë atje. Dua të përsëris: kjo ishte një masë e detyruar për të ndalur vuajtjet e njerëzve që jetonin në ato territore.

Fatkeqësisht, kolegët tanë nga Perëndimi preferuan t’i injoronin të gjitha këto probleme. Pasi ne njohëm pavarësinë e këtyre shteteve, ata na kërkuan që t’u jepnim ndihmë ushtarake, sepse iu nënshtruan aksioneve ushtarake, agresionit të armatosur. Në përputhje me nenin 51 të Kartës së OKB-së, Kapitulli VII, ne u detyruam ta bënim këtë duke nisur një operacion të posaçëm ushtarak.

Dëshiroj t’ju informoj se edhe pse operacioni ushtarak është në vazhdim, ne ende shpresojmë të arrijmë një marrëveshje në rrugën diplomatike. Ne jemi duke biseduar. Përveç kësaj, në negociatat në Stamboll arritëm të bëjmë një hap mbresëlënës përpara. Kolegët tanë ukrainas nuk i lidhën kërkesat për sigurinë ndërkombëtare të Ukrainës me nocionin e kufijve të njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës, duke lënë mënjanë Krimenë, Sevastopolin dhe republikat e saponjohura të Donbasit.

Megjithatë, bisedimet janë në vazhdim. Tani ato kryhen në internet. Unë ende shpresoj se kjo do të na çojë në ndonjë rezultat pozitiv. Kjo është gjithçka që doja të them në fillim. Jam i sigurt se do të kemi shumë pyetje lidhur me këtë situatë. Mund të ketë pyetje të tjera do flasim. Unë jam shumë i lumtur që ju shoh. Mirë se vini në Moskë.

Antonio Guterres: Jam i lumtur që jam këtu, faleminderit që më pritët në Kremlin. Vërtetë, çështja kryesore për Sekretariatin e Përgjithshëm të OKB-së është situata në Ukrainë. Jam dakord që rendi ndërkombëtar duhet të bazohet në kartat e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare. Çdo rregull i ri duhet të vendoset me konsensusin e plotë të komunitetit ndërkombëtar dhe si produkt i së drejtës ndërkombëtare.

Unë e kuptoj që Federata Ruse ka ankesa për situatën në Ukrainë dhe se e shikon me shqetësim sigurinë globale evropiane. Kam kryer funksione të ndryshme në karrierën time dhe kam pasur rastin t’ju takoj në role të ndryshme. Unë e kuptoj që ne kemi një pikëpamje të ndryshme për të drejtën ndërkombëtare, por sipas mendimit tonë, çdo shkelje e integritetit territorial të një vendi është një shkelje e rëndë e së drejtës ndërkombëtare. Ne besojmë se është kryer një pushtim në territorin e Ukrainës.

Vladimir Putin: Zoti Sekretar i Përgjithshëm, sa i përket pushtimit, unë i njoh mirë dokumentet e Tribunalit për situatën në Kosovë. Në fakt i kam lexuar vetë. Më kujtohet mirë vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, i cili thotë se, kur përmbush të drejtën e tij për vetëvendosje, një territor brenda asnjë shteti nuk duhet të kërkojë leje nga qeveria qendrore e vendit për të deklaruar sovranitetin e tij. Ishte një vendim për Kosovën, ndaj vendosi Tribunali dhe të gjithë e mbështetën. Unë personalisht i kam lexuar të gjitha komentet e organeve gjyqësore, administrative dhe politike në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, të gjithë e kanë mbështetur këtë vendim.

Nëse po, republikat e Donbass, Republika Popullore e Donetskut dhe Republika Popullore e Luhanskut mund të gëzojnë të njëjtën të drejtë pa kërkuar leje nga qeveria qendrore e Ukrainës dhe të deklarojnë sovranitetin e tyre, pasi është krijuar një precedent.

A është kështu? A jeni dakord me këtë?

Antonio Guterres: Kombet e Bashkuara nuk e njohën Kosovën, apo jo?

Vladimir Putin: Po, sigurisht, por gjykata e bëri. Më lejoni të përfundoj atë që doja të them. Nëse ka një precedent, të njëjtën gjë mund ta bëjnë edhe republikat e Donbasit. Ata e bënë këtë dhe ne, nga ana tjetër, kishim të drejtën t’i njihnim si shtete të pavarura. Shumë vende të botës e kanë bërë këtë, duke përfshirë edhe kundërshtarët tanë perëndimorë, me Kosovën. Shumë vende e kanë njohur Kosovën. Fakti është se shumë vende perëndimore e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe me republikat e Donbasit. Pas kësaj na kërkuan që t’u jepnim ndihmë ushtarake për t’u përballur me shtetin që nisi operacionet ushtarake kundër tyre. Ne kishim të drejtë ta bënim këtë në përputhje të plotë me Kapitullin VII, Neni 51 i Kartës së OKB-së.