Në maj të vitit të kaluar u zbulua një rast i rëndë përdhunimi në Mirditë, teksa një 15-vjeçare ishte abuzuar seksualisht në fshatin Tarazh.

Artan Kaçorri, Albert Molla, Ermal Tarazhi, Nikë Lleshi dhe shtetasi me iniciale A.Gj u arrestuan në atë kohë nga Policia, pas denoncimit të babait të 15-vjeçares, i cili pretendonte se përmes shantazhit vajza e tij është përdhunuar me dhunë nga 5 personat.

Pas më shumë se një viti, Gjykata e Lezhës liroi nga qelia një prej të akuzuarve, 18-vjeçarin Ardjan Gjinkolaj, ndërsa prokuroria kërkoi 46.8 vite burg në total për të pandehurit. Çështja është sjellë sërish në vëmendje pas këtij vendimi,teksa mësohet se babai i vajzës është ndarë tragjikisht nga jeta, pas një aksidenti në punë.

Gjatë një interviste nënë News 24, i afërmi i saj zbuloi tragjedinë në familjen e vajzës duke deklaruar se i ati i saj humbi jetën, ndërsa deklaroi se qëllimi i abuzuesve të saj ka qënë trafikimi i të miturës.

“Babai i 15-vjeçares vdiq tragjikisht nga një aksident në punë. Problemi i familjes në atë kohë është bërë shumë i madh, por edhe pse ka kaluar 1 vit e gjysmë sot aktualisht nuk ka asnjë ndryshim, hetimet nuk kanë shkuar në fund. Qëllimi i këtyre pedofilëve ka qene që ta çojnë në Itali për prostitucion, pasi janë paguar lekë dhe kanë dashur që ta çojnë me tokë dhe jo det. Edhe avokati i çështjes për shkak të presionit është tërhequr. Vajza është në një gjendje të rëndë ende dhe vazhdon të qëndroj brenda në shtëpi madje nuk ndjek shkollën e ka braktisur. Nëna nuk punon, vetëm djali punon dhe gjendja është katastrofike në familjen e tyre.

Babai i ndjerë i 15-vjeçares ka ikur nga kjo botë me një brengë të madhe, pasi ai na ka pohuar para se të vdiste se nuk do e fitonte drejtësinë pasi njëri prej të abuzuarve është nip i kryetares së kuvendit të Shqipërisë. Dhe me këtë ai na la të kuptojmë se ka ndërhyrje në zbardhjen e të vërtetës. Por kjo duhet vërtetuar sepse vet i ndjeri e ka vërtetuar prandaj edhe na i rrëfeu.

Gazmendi babai i 15-vjeçares iku me këtë pohim dhe këtë brengë. Në qoftë se nëna e saj nuk do e kishte zbuluar telefonin vajza do ishte në Itali sot prostitutë. Gazmendi më kishte pohuar se kjo gjë ishte e dokumentuar nëpërmjet tabulateve telefonike.“- ka treguar i afërmi.

/e.d