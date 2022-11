Horoskopi i Dashit Paolo Fox:

Katër yje për Dashin. Në dashuri, qielli ju buzëqesh dhe sa më shumë t’i afrohemi gjysmës së dytë të muajit aq më mirë. Në realitet, keni shumë gjëra për të bërë dhe pak kohë, por nuk duhet të keni frikë: përpiquni të lini veten të largohet nga stresi, të eliminoni gjëra që ju trazojnë. Në punë gjithçka varet nga ju: ndryshimet nuk kanë munguar, por tashmë lajmet do të vijnë brenda dhjetorit. Me pak fjalë, duhet të bëni pak durim!

Horoskopi i Paolo Fox Demi:

Katër yje për Demin. Venusi është ende përballë, ndaj në dashuri nuk dini si të lëvizni: një person ju duket i largët dhe keni shumë dyshime. Keni frikë të mos keqkuptoheni, sidomos të martën. Në punë, mos u nxitoni dhe mos hidhni shashka që mund të shkaktojnë zemërim: duhet të qëndroni të qetë sepse mund të bëni një gabim të keq, pikërisht të diktuar nga nxitimi. Dhe nuk ia vlen!

Horoskopi Paolo Fox Binjakët:

Katër yje për Binjakët. Marsi është në anën tuaj, ndaj lëreni veten të dashuroheni, edhe nëse keni dyshime. Mundohuni të mos mendoni për të kaluarën dhe zhgënjimet, duhet të vazhdoni përpara. Në punë, përpiquni të sqaroni gjërat nëse keni diçka në pritje: rikonfirmimet janë afër, vijnë në javët e ardhshme. Hajde, vazhdo kështu, plot pozitivitet që yjet të të buzëqeshin!

Horoskopi i Gaforres Paolo Fox:

Katër yje për shenjën e Gaforres. Afërdita dhe Hëna janë në anën tuaj, ndaj do të ketë raste të mira gjatë fundjavës për tu përfshirë në dashuri. Takimet janë të favorizuara, por ju ende keni pak ankth dhe frikë. Në punë ju është dashur të përballeni me sfida të reja dhe të hiqni dorë nga diçka. Tani, megjithatë, gjithçka po ndryshon: mundësitë nuk do të mungojnë!

Horoskopi i Paolo Fox Luani:

Tre yje për Luanin. Në dashuri, muaji Nëntor nuk ka nisur në mënyrën më të mirë, jeni pak të pavendosur. Më rehat duket se janë ata që jetojnë marrëdhënie me kohë të pjesshme, pa shumë angazhime: përpiquni, megjithatë, të mos nxitoheni. Në punë nuk ju mungon vullneti, por keni shumë mendime dhe shqetësime, që janë shumë të lidhura me paratë. Mundohuni të bëni investime të sigurta!

Horoskopi i Virgjëreshës Paolo Fox:

Pesë yje për shenjën e Virgjëreshës. Në dashuri, nëse duhet të sqaroni diçka, është koha ta bëni, java është e duhura. Takimet janë të preferuarat, ndaj lëre veten të shkojë pas ndjenjës së re, përjetimit të ri. Puna është gjithashtu në nivel të mirë: lajmet janë afër, por ju duhet të përqendroheni në atë që është me të vërtetë e rëndësishme për ju. Cilat janë prioritetet tuaja? Bëjini vetes këtë pyetje dhe kuptoni se si të lëvizni!

Horoskopi i Paolo Fox Peshorja:

Tre yje për shenjën e Peshores. Keni frikë nga vuajtja, ndaj dhe keni frikë të lini veten të dashuroheni: kujdes të dielën, do të jeni nervoz. Jeni gati të vini në dyshim gjithçka, por duhet të shkoni më tej dhe të kapërceni të kaluarën që ju ka zhgënjyer. Në punë mundohuni të jeni të qëndrueshëm pasi pjesa e dytë e muajit do të jetë e favorshme. Keni shumë ide? Epo, propozojani atyre që keni afër!

Horoskopi Paolo Fox Akrepi:

Pesë yje për shenjën e Akrepit. Afërdita është në anën tuaj, ju doni ta lini veten të dashuroheni. Dhe për ta bërë atë duke u përfshirë plot ndjenjë dhe sinqeritet. Takimet e reja janë të preferuara, veçanërisht nëse jeni beqar prej një kohe të gjatë. Në punë nuk mungojnë mundësitë, por jeni pak rebel dhe keni shumë pritshmëri. Për ata që punojnë me ide kreative, projektet janë aty: vazhdoni kështu, rruga është e duhura.

Horoskopi i Shigjetarit Paolo Fox:

Pesë yje për shenjën e Shigjetarit. Dashuria po shkon mirë tek të lidhurit, qielli ju buzëqesh dhe takimet e reja janë të gjitha për t’u përjetuar. Fundjava është plot lajme: më në fund po dilni nga një fazë e keqe dhe e pasigurt. Në punë java është e shkëlqyer: idetë janë të qarta, dini të lëvizni dhe marrëdhënia me bashkëpunëtorët është e shkëlqyer. Vazhdoni kështu, nuk do të pendoheni!

Horoskopi i Bricjapit Paolo Fox:

Pesë yje për të lindurit në shenjën e Bricjapit. Afërdita është në anën tuaj, keni nevojë për siguri, për ta lënë veten pa atë ndjenjën e mosbesimit. Dhe kjo është koha e duhur. Në punë gjithçka po shkon mirë, por ju jeni pak të lodhur. Mos u dorëzoni sepse së shpejti do të vijnë surpriza të këndshme: thjesht duhet të besoni në veten tuaj dhe në potencialin tuaj!

Horoskopi i Paolo Fox Ujori:

Katër yje për Ujorin. Mirë gjërat në dashuri, por kujdes nga xhelozia. Të hënën dhe të martën do të ketë pak trazim, ndaj mundohuni të qëndroni të qetë. Në punë shumë shpejt do të vijnë konfirmimet: pas pak javësh do të ketë kënaqësi të madhe, ndaj duhet të bëni vetëm pak durim. E kjo duhet jo veç një herë, por herë pas here!

Horoskopi i Peshqve Paolo Fox:

Katër yje për të lindurit në shenjën e Peshqve. Afërdita është në anën tuaj dhe ju jep emocione të mëdha, kështu që lëreni veten të hidhet pas ndjenjës së re. Mjaft me dyshime: duhet të jeni optimistë, por kini kujdes nga fjalët që lëshoni me parimin hidh e prit, sidomos të enjten sepse mund të lëndoni ata që ju duan. Në punë po bëni hapa të mëdhenj drejt vitit 2023: diçka nuk ka shkuar mirë, por nuk duhet të keni frikë sepse gjithçka do të përmirësohet. Kujdes, megjithatë, të enjten!