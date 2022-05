Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla tregoi sot në Kuvend kushtin e PS për të votuar Simon Mirakën në Komisionin e Dosjeve të Sigurimit të Shtetit.

Ai u shpreh se nëse Sali Berisha hiqet nga lista e ppropozuesve të kësaj candidature janë të gatshëm ta votojnë Mirakën

“Nuk dua të hy në replikë me ndonjë parafolës. Parafolësi që sapo kreun ushtrimin e radhës këtu në foltore nuk meriton të hyj në vendimmarrje. Komisioni ka marrë vendimin e duhur. Komisioni verifikon nëse kandidatura plotëson kriteret e përcaktuara nga ligji. Zoti Simon Miraka që unë e kam votuar, kolegët e mi e kanë votuar pak vite më parë në një autoritet që e ngriti kjo shumicë. Nuk u ngrit kurrë një institucion që të hedhë dritë në dosjet e ish sigurimit të shtetit.

Ai që sapo bëri zhurmën e radhës këtu ka dritëhijet e tij në marrëdhënie me institucionin. Ne nuk kemi asnjë me kandidaturën e zotit Miraka. Jemi të gatshëm ta votojmë përsëri nëse nga lista e propozuesve hiqet emri i katranit me bojë. Do ishte fyerje për vetë zotin Miraka që në listën e propozuesve është vetë Katrani.

Si të votojmë ne për një kandidat për të hetuar dhe për të informuar publikun kur zotin Miraka mund ta propozojë ky. I bëj thirrje firmëtarëve të heqin emrin e Katranit të vijnë me një listë të re. Kemi kohë në dispozicion dhe ta risjellin. Sa i përket përpjekjes shumë vjeçare për të mbjellë ndasi mes veriut dhe jugut të Shqipërisë sikur këtu ka ndarje mes veriut dhe jugut për të kritikuar qeverinë sikur paskemi lënë pas dore veriun.

U ftoj të shikoni pamjet, si ishte Bajaram Curri në 2013 dhe si është sot. Si ishte rruga për në Valbonë në 2013 dhe si është sot. Merreni dhe pyesni kryetarin e bashkisë, sa investime ka marrë 2015-2019. Ishte i PD, por këto vite kishte kryeministër Edi Ramën, e më parë ka pasur Sali Berishën. Disa-fish më të larta investimet në Bajram Curr, krahasuar me kohën kur ishte Berisha. Kjo prirja 30-vjeçare e një individi për ta ndarë Shqipërinë copash ka marrë fund. Nuk ka asnjë dallim, se është socialist se është demokrat. Ne po punojmë për të siguruar investime në çdo cep të territorit. Duke mos harruar që kemi kaluar betejën e tërmetit dhe pandeminë,” tha Balla në Parlament.”, deklaroi Balla.

g.kosovari