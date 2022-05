Sekretarja e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar, Liz Truss, ka njoftuar sanksione të mëtejshme kundër 63 shtetasve dhe subjekteve ruse, duke përfshirë kompanitë e mediave ruse “pas fushatës së egër të dezinformimit të Putinit” dhe punonjësve të tyre.

Korrespondentët rusë të luftës të përfshirë me forcat ruse në Ukrainë dhe disa media ruse janë midis atyre të sanksionuar.

Përveç ngrirjes së aseteve dhe ndalimeve të udhëtimit, legjislacioni i ri i prezantuar nënkupton që kompanitë e mediave sociale, shërbimeve të internetit dhe dyqaneve të aplikacioneve “duhet të ndërmarrin veprime për të bllokuar përmbajtjen nga dy prej burimeve kryesore të dezinformimit të Rusisë, RT dhe Sputnik”, sipas Foreign, Commonwealth & Zyra e Zhvillimit (FCDO).

“Këto media tashmë janë nisur nga valët e transmetimit në Britani dhe ne kemi ndaluar këdo që të bëjë biznes me to. Tani ne kemi lëvizur për të hequr prizën në faqet e internetit, llogaritë e mediave sociale dhe aplikacionet e tyre për të ndaluar më tej përhapjen e gënjeshtrave të tyre”, tha Ministri i Teknologjisë dhe Ekonomisë Dixhitale, Chris Philp.

Njoftimi i fundit i sanksioneve parashikon gjithashtu ndalimin e eksporteve të shërbimeve në MB në Rusi, duke ndaluar ofrimin e PR, konsulencës së menaxhimit dhe shërbimeve të kontabilitetit për bizneset ruse.

“Të bësh biznes me regjimin e Putinit je moralisht i falimentuar dhe ndihmon në financimin e një makinerie lufte që po shkakton vuajtje të pallogaritshme në të gjithë Ukrainën”, tha Truss, duke shtuar se “shkurtimi i aksesit të Rusisë në shërbimet britanike do të ushtrojë më shumë presion mbi Kremlinin dhe përfundimisht do të ndihmojë që Putini të dështojë në Ukrainë.”

Shërbimet në Mbretërinë e Bashkuar aktualisht përbëjnë 10% të importeve ruse në këta sektorë, sipas FCDO./m.j