Dy ditë para finales së Conference League, në Durrës ka mbërritur autobusi zyrtar i skuadrës së Romës, i cili do të marrë ditën e nesërm skuadrën në Rinas.

Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Rama, i cili ka postuar edhe një foto në Facebook.

“WELCOME – Mbërrin në Portin e Durrësit autobuzi zyrtar i Romës, i cili do të marrë nesër skuadrën në Rinas”, shkruan Rama ne Facebook.

Skuadra e Romes do te perballet me Feyenoord ne finalen e Conference League e cila do te luhet ne Air Albania ne Tirane.

