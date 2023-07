Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca inspektuan sot punimet në rrugën e re në Petrelë. Veliaj tha se këtë mandat fokusi do të jetë te zhvillimi i zonave rurale të Tiranës, të cilat rrjedhimisht rrisin ndjeshëm edhe vlerën e pronës.

“Në mandatin e dytë, një pjesë e madhe e fondeve shkoi për të përballuar situata të vështira si tërmeti dhe pandemia, por tani kemi mundësinë të fillojmë me zhvillimin e Tiranës. Bashkimi me Tiranën na mundëson që, një pjesë të taksave që vjelim në Tiranë, të kemi mundësinë t’i shpenzojmë për investime në zonat rurale, në kurorën e fshatrave të Tiranës. Kjo është një zonë e cila, tani që do mbarojë rruga, do të jetë vetëm 3 minuta nga autostrada, 7 minuta nga qendra e Tiranës. Nuk po bëjmë vetëm rrugën, nuk po hedhim vetëm asfalt. Për këdo që thoshte ‘jo, po asfalt elektoral, jo, po asfalt për zgjedhje’, e shikon se edhe tani, në zhegun e vapes, jemi të gjithë në terren. Kjo është një rrugë që, jo vetëm ndihmon banorët, por ashtu si kemi parë, edhe rrugët e tjera në Petrelë, aty ku bëjmë një investim, vlera e pronës rritet disa-fish. Rruga që bëmë në Qeha e rriti ndjeshëm vlerën e pronës. Kjo është një formulë ku fitojnë të dyja palët, fitojnë edhe qytetarët, fitojnë edhe banorët këtu, që u rritet vlera e pronës”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku shtoi se teksa qytetarët e Tiranës po bëjnë pushimet e verës, bashkia në bashkëpunim me Qeverinë, po punojnë në çdo cep të kryeqytetit, në mënyrë që kur të kthehen t’i gjejnë punët e mbaruara. “Po bëjmë aksin kryesor të Taganit, nga Ura e Domjes deri këtu. Gjithashtu, po bëjmë sistemimin e kanaleve kulluese. Unë besoj se kush punon me tokën, ka sot një fitore të madhe me ardhjen e ujit dhe kanalizimeve, kush punon me pronat dhe me imobiliaret, ka sot një vlerë më të madhe të pronës, kush punon me shërbimet, do të ketë një aks i cili shkon e vjen shumë herë më shpejt nga Tirana. E di që vera, për shumë njerez, është momenti ku mendojnë pushimet dhe mendojnë sesi do marrim pak kohë nga stresi, kurse për ne të bashkisë, apo të ministrisë, është në fakt koha ku hapim kantieret e punës, se ka më pak njerëz, më pak trafik dhe kur njerëzit janë në plazh, duhet të mbarojnë shkollat, kopshtet, çerdhet, gjithë këto ndërhyrjet”, u shpreh Veliaj.

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca tha: “Dua të falenderoj Bashkinë e Tiranës që na u përgjigj për fondet financiare dhe na e dha mundësinë që të vijmë faqebardhë dhe të përballemi me komunitetin dhe t’i kërkojmë atyre besim dhe në të ardhmen për zgjedhjet e tjera. Nëse vijojmë me këtë ritëm, jam e bindur që do bëjmë shumë punë të tjera për Petrelën”.