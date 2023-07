Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa deklaroi se arrestimi i presidentit rus, Vladimir Putin do të nënkuptonte një shpallje lufte ndaj Rusisë. Sipas asaj që shkruajnë mediat e huaja, vendi po diskuton për të pritur liderin rus.

Putini është ftuar në një samit të BRICS në Johanesburg muajin e ardhshëm, por është objektivi i një urdhër-arresti të Gjykatës Penale Ndërkombëtare – një dispozitë që Pretoria si anëtare e ICC-së pritet ta zbatojë nëse ai do të marrë pjesë.

Dilema diplomatike e Afrikës së Jugut po shfaqet në gjykatë, ku partia kryesore opozitare, Aleanca Demokratike (DA), po përpiqet të sigurojë që lideri i Kremlinit t’i dorëzohet GJNP-së nëse ai shkel në vend.

“Rusia e ka bërë të qartë se arrestimi i presidentit të saj në detyrë do të ishte një shpallje lufte. Do të ishte në kundërshtim me Kushtetutën tonë të rrezikonim përfshirjen në luftë me Rusinë”, tha ai, duke shtuar se kjo do të shkonte në kundërshtim me detyrën e tij për të mbrojtur vendin.

Afrika e Jugut është kryesuesi aktual i grupit BRICS, një mbledhje e peshave të rënda që përfshin gjithashtu Brazilin, Rusinë, Indinë dhe Kinën, e cila e sheh veten si një kundërpeshë ndaj dominimit ekonomik perëndimor.

Putini kërkohet nga GJNP për akuzat se Rusia deportoi në mënyrë të paligjshme fëmijë ukrainas.

