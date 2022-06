Përkitazi me emrat e mundshëm të presidentit të ri të vendit, analisti Lorenc Vangjeli u shpreh në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, se emri do të zbresë nga qielli, bashke më avionin që do të kthejë atë nesër nga SHBA.

Sipas tij, presidenti do të zgjidhet me votën e vetë Ramës, i cili do të imponojë vullnetin e tij tek të tjerët.