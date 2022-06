Tronditet sërish Shkodra, kësaj here nga një atentat me armë zjarri. Si pasojë e të shtënave me armë zjarri ka mbetur i vrarë një person, ndërsa është plagosur një tjetër.

Ngjarja ka ndodhur pranë markatës në lagjen “Rus” dhe raportohet se viktima është Naim Bajri, ndërkohë që nuk dihet identiteti i të plagosurit.

Ndërkohë një makinë e djegur është gjetur në zonën e by-pass që mendohet të jetë përdorur nga atentatorët.

Forca të shumta policie kanë ngritur postblloqe në hyrje daljet e qytetit dhe po punojnë për kapjen e autorëve.

/a.r