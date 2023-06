Maturantët e këtij viti u vlerësuan me notën mesatare 7.34 në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa 444 prej tyre nuk mundën të kalojnë. Në krahasim me një vit më parë, rezultati ka njohur përmirësim ,por mësuesit e lëndës dhe ekspertët e arsimit tërheqin vëmendjen mbi rëndësinë e të lexuarit.

Oriana Osmani, mësuese e gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnazin “Petro Nini Luarasi” shprehet se përgjegjësia në këtë pikë nuk duhet lënë vetëm te nxënësit, por edhe te puna e mësuesit.

SANIE KORINI

EKSPERTE ARSIMI

“Kjo është matura që klasën e 10-të dhe gjysmën e klasës së 11-të e kanë kaluar në periudhën e pandemisë me mësimin online. Ne këtë problematikë do ta ndiejmë edhe në vitet e ardhshme. Ajo që unë do të theksoja dhe mendoj se është shumë thelbësore është mungesa e përgatitjes së vazhdueshme të të rinjve tanë në raport me librin dhe të lexuarin.”