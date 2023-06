Policia kishte në duar prej 6 vitesh një vendim të formës së prerë dhënë nga Gjykata e Apelit, por në gjithë këtë kohë nuk arriti të gjejë dhe të vë në pranga një 43-vjeçare, e cila mashtronte qytetarët si parashikuese e të ardhmes. Elena Muhaxhiri, gjatë këtyre viteve lëvizte nga njëri qytet në tjetrit, duke e vështirësuar punën e policisë për ta lokalizuar. Por së fundi, e gjetën të strehuar në banesën e një të afërmi, në Fushë-Krujë.

43-vjeçarja u kërkonte para dhe sende me vlerë qytetarëve që besonin se do u fliste për të ardhmen dhe do tregonte rrugën drejt suksesit. Gruaja mashtruesi u merrte unaza apo varëse, me premtimin se do të tregonte detaje mbi fatin e tyre. Kur kuptuan se e gjitha ishte një lojë për t’i zhvatur në atë kohë shumë qytetarë iu drejtuan policisë me denoncime ndaj saj, por edhe të njerëzve të lidhur me të që e ndihmonin të bënte skenar të besueshëm.

Elena Muhaxhiri është dënuar edhe më herët me 17 muaj burg në vitin 2013, por kësaj here për mashtrim në Kosovë, bashkë me 3 gra të tjera, të cilat autoritetet gjyqësore atje i dënuan në total me 8 vite. Pasi mbaroi dënimin në Kosovë me 17 muaj burg Elena Muhaxhiri nisi sërish të luajë të njëjtën skemë. Në fillim të vitit 2016, në shoqërinë e bashkëshortit dhe kunatën e këtij të fundit i morën 500 euro, varëse dhe vëthë floriri një gruaje në qytetin e Kukësit.

Pasi e mashtruan për parashikimin e fatit, në gjendje të hipnotizuar gruaja u dha lekët dhe materialet me vlerë, të cilat i morën dhe u larguan me shpejtësi. Për këtë rast, dënim mori vetëm bashkëshorti i mashtrueses. Elena Muhaxhiri, 43 vjeçe, kjo që po shihni në këtë foto, në mars të 2017-ës u dënua nga Gjykata e Apelit në Tiranë me 2 vite burg për mashtrim.

/f.stafa