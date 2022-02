Dashuria nuk shikon kufizimet por për disa shenja të Horoskopit është më e vështirë të biesh në rrjetat e saj. Kjo sepse shumë njerëz e kanë më të vështirë se të tjerët të pranojnë dështimin e dashurisë dhe përfundimin e një lidhjeje. Pra, është më e lehtë për ta të mos angazhohen ose edhe nëse angazhohen, të mos mbeten emocionalisht në gjysmën tjetër.

Shihni nëse i përkisni këtyre shenjave më poshtë:

Akrepi

Nga njëra anë nuk dashuron lehtë, nga ana tjetër është një shpirt shumë i ndjeshëm (po, thellë brenda). Ai e trajton ndarjen si një vdekje të vogël në të vërtetë, edhe në rastin e një dashurie të vogël. Çështja është se nuk tregon shumë për të interesuarit drejtpërdrejt, të cilët e kalojnë atë si të pavetëdijshëm. Zemra e tij e di atë. Çështja nuk është se ai nuk ka emocione, por se e ka shumë të vështirë t’i lërë ato ta joshin. Ndoshta sepse ai e di se si është të duash dhe të lëndohesh. Prandaj qarkullon me një mburojë të pakapërcyeshme.

Shigjetari

Këtu kemi një rast klasik të shenjës së Horoskopit që nëse bie në dashuri me të, në 70% të rasteve nga diku dëgjohet një “oh” refleksiv. A mund të hakmerret në mënyrë të pandërgjegjshme? Mundet. Mos ndoshta ai nuk ka tejkaluar një nga ish-të e tij dhe të dalë pak e sikletshme? Dhe mundet. Por në një moment, e gjen dhe harron menjëherë atë që ka ndodhur. Një tjetër person gjatë rrugës, një tjetër në mbërritje.

Binjakët

Binjakët janë një nga shenjat e Horoskopit që i trajton për argëtim ndarjet e vogla dhe të pakuptimta. Ata që kanë sukses në marrëdhënie të pakuptimta. Ai “përtyp” me zell, prandaj nuk i kërkon dhe as nuk i ëndërron me zë të lartë. Duke qenë se binjaku ka frikë se mos e kapë dashuria dhe ai humb kontrollin dhe mbi të gjitha do të futet në telashe, të cilat e ka të vështirë t’i menaxhojë, preferon të udhëtojë me shoqërues kalimtarë sesa të qajë në telefon për një dhe unike që ka dëshmuar të jetë si “askush” por çfarë të bëjmë që lëndon ata që duam.

Gaforrja

Këtu kemi një rast klasik të një njeriu që ka frikë të dashurojë sepse tronditja post-traumatike e një ndarjeje në të kaluarën rëndon me çekiç çdo herë, qoftë edhe hipotetikisht, diçka e ngjashme zbehet në horizont. Ai fillon të thotë fraza të tilla si “le të shkojmë të qetë” dhe “Unë nuk jam një rast i lehtë”. Partneri i mundshëm dëgjon deklaratat e tij/saj dhe nuk i shkon kurrë në mendje se gaforrja është thjesht e tmerruar nga ideja për t’ia dhënë dikujt që mund ta refuzojë atë dhe t’i shtojë një pasiguri të plotë tashmë mbytëse./m.j