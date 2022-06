Analisti Artur Zheji është përplasur mbrëmjen e sotme me ish-deputetin e PS, Alket Hyseni mbi rezultatet e paraqitura nga qeveria në konferencën e parë kombëtare antikorrupsion.

Zheji ka vlerësuar rolin e opozitës dhe medias në vendosjen pas hekurave të disa zyrtarëve të lartë për çështjen e inceneratorëve, ndërsa Hyseni ka theksuar se suksesi i SPAK i dedikohet qeverisë dhe kryeministri Edi Rama.

DEBATI

Hyseni: Ka në nivelet e larta të qeverisjeve ka korrupsion dhe ky është më i vështiri për t’u luftuar. Po kuadri ligjor dhe institucionet e kanë treguar se janë të suksesshme.

Vasili: ku e kanë treguar?

Hyseni: Po mirë mo a e kishit imagjinuar ju se disa ministra dhe dhjetëra drejtorë të dilnin para SPAK. Për këto nivele po diskutojmë ne.

Vasili: Pse qeveria i ka futur në burg këta?

Hyseni: Jo mor po ai SPAKU nga ju u krijua? Ai u krijua nga qeveria. Këtë nuk e njihni ju por rezultatin e njihni dhe e pranoni.

Zheji: Ti je më i dituri këtu!

Hyseni: Diturinë e secilit mas këtu unë.

Zheji: Më shumë se ty kryeministri yt i mbrojti inceneratorët kur ministri u vu nën akuzë.

Hyseni: Nuk i ka mbrojtur kryeministri. Ai tha një punë ideale për menaxhimin e mbetjeve është kjo.

Zheji: Po qetësohu mor burrë.

Hyseni: Kam ardhur si jursit këtu unë. Aty janë veprat more.

Zheji: Edhe prangat aty janë. Nuk ka pasur në opozitë asnjë budalla që ka thënë se teknologjia e grumbullimit të mbetjeve është kriminale dhe nuk na duhet se na fyen fenë. Por kanë thënë se është kriminale se ka abuzime dhe zotnia ka dalë i ka mbrojtur.

Hyseni: Nuk i ka mbrojtur.

Zheji: Po mos të ishte puna e kësaj opozite dhe mediave dhe SPAK ti nuk do kishe sot një ministër në burg. Pse duhet qeveria të mos merret me zjarrin kot se e mbrojti kur nuk duhej mbrojtur. Shtëpia e shtëpisë duhet shembur se ka hyrë teja, jo ta lyejë. Skam gjë me Ramën, ai është menaxheri i sistemit.

Hyseni: Do vazhdosh ti?

Zheji: Gjueti e shtrigave ndaj hajdutëve të vegjël vazhdon.

Hyseni: Kështu do vazhdoni ju.

Zheji: Kështu ka qenë dhe Robin Hood-i se nuk ta jep ty se ti do bëje festa me ato para, kurse ai ja jep fëmijëve nuk t’i jep ty more.

Hyseni: Nuk është bërë në 30 vite, duke të kërkuar ndjese për ndërprerjen.

