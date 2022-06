Deputeti Ervin Salianji thotë se PD është në një situatë aspak komode.

Në një intervistë për Rtv Ora ai nuk përjashton dhe ndarjen e saj në dy pjesë dhe pse thotë se personalisht do investohet që partia të jetë e bashkuar.

Salianji: Unë do bëj çdo përpjekje që PD të jetë e bashkuar. Shoh përpjekje nga ana tjetër të njerëzve që për interesa personale duan ta ndajnë në dy. Këtë e them si paralajmërim për ti bërë përgjegjës para demokratëve nesër por dhe para shoqërisë sepse dëmtojnë frymën e opozitarizmit. Nga ana tjetër duhet një proces gjithëpërfshirës dhe një diskutim i hapur mes njerëzve që kanë jo vetëm personalitet politik por kanë dhe atribute të tilla për shkak se ju vijnë nga votat që kanë marrë nga qytetarët dhe demokratët për ti gjetur zgjidhje një situate që është e parehatshme sot në PD.

Një PD ka. Kam bërë një betejë publike ku kam menduar se zgjidhja më e mirë për PD duhet të ishte një zgjidhje që shihte drejt të ardhmes, votuesit kanë menduar ndryshe. Dhe unë nuk është se nuk di ta lexoj atë. Unë kam bindjet e mia por di të shoh cili është realiteti politik që kalon përmes votës, është dhe një realitet që nuk e dëshiroj. Nuk mund të them, se kjo nuk ekziston. Nuk mund të ketë një dhunë të pakicës por as një tirani të shumicës. Nuk duhet të jem domosdoshmërisht diku. Jam deputet i PD, i votuar, kam një përfaqësim të caktuar, do mbroj interesat e dëmokratëve dhe interesin publik. Interesi më i domosdoshëm tani është të mos kemi llogore të qarta brenda partisë por të jemi të gjithë në një llogore përballë qeverisë. Dyhet shteruar çdo mundësi duke u ulur dhe duke qëndruar me njëri-tjetrin. Për fat të keq apo të mirë disa po ulen me përfaqësues të PS, si mos të ulemi me njëri-tjetrin?

/a.r