Ahmet Emre Olur, gazetari turk, që kërkoi azil politik në Shqipëri, është depërtuat mëngjesin e sotëm drejt Turqisë. Burime për Report Tv bëjnë me dije se autoritetet tona i kanë refuzuar azilin politik shtetasit turk, duke vendosur depërtimin e tij drejt Turqisë. Sipas të dhënave ai është depërtuar në orët e para të mëngjesit, nga Aeropati i Rinasit.

Gazetari turk u ndalua dje në Rinas dhe kërkoi azil politik në Shqipëri, pasi pretendonte se në vendin e tij i rrezikohet jeta.

rë në Shqipëri, Ahmet Emre Olur është ndaluar në Rinas ku është marrë një vendim për ta dëbuar nga Shqipëria në Turqi. Por, avokati i tij Arben Llangozi ka bërë kërkesë që i riu të marrë azil në Shqipëri, me pretendimin se po u kthye në Turqi i rrezikohet seriozisht jeta.

Pavarësisht se avokati i tij thotë se ishte gazetar, 26-vjeçari në mediat turke cilësohet si “konsulenti i shtypit” i kreut të krimit të organizuar, Sedat Peker. Olur kishte një kanal në Youtube ku vitin e kaluar publikonte fakte që vërtetonin lidhjen mes politikës dhe mafias. Me arratisjen jashtë shtetit të Sedat Pekerit, Olur doli sërish në pah, pasi u kuptua se disa nga përgjigjet në rrjetet sociale në emër të kreut të organizuar vinin pikërisht nga ai.

Mediat turke shkruajnë gjithashtu se Emre Olur, u dërgua në Aeroportin e Stambollit me fluturimin e planifikuar të Air Albania me bazë në Shqipëri. Olur, i cili u nxor nga avioni në aeroport nga ekipet e Departamentit të Policisë së Stambollit kundër Krimit të Organizuar, më pas u dërgua në Departamentin e Policisë në aeroport.

Pas procedurave të tij atje, Olur u nis nga aeroporti në orën 10:30 për t’u dërguar në Drejtorinë e Sigurisë Provinciale të Stambollit. Në deklaratën e bërë për Emre Olur nga Drejtoria e Përgjithshme e Sigurisë ai akuzohet për “Kanosje”, “Lavdërim i krimit dhe kriminelit”, “Fyerje”, “Anëtar i një organizate të krijuar për të kryer një krim”, “Plagosje e thjeshtë” “Fyerje me mesazh zanor, me shkrim ose me video”.

/e.d