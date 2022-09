Një emigrant shqiptar është arrestuar në Greqi, pasi akuzohet për trafikim dhe shitje të lëndëve narkotike.

40-vjeçari me origjinë shqiptare rënë prangat e policisë mbrëmjen e djeshme , pasi është kapur duke trafikuar kokainë me një makinë të bardhë më qendër të Athinës.

Sipas policisë greke EL.AS, i akuzuari është pikasur duke lëvizur në Kypseli me makinën e tij, shkruan media greke.

Gjatë kontrollit në makinë janë gjetur të fshehura dy pako me 1.1 gram kokainë. dhe shumën e parave prej 840 euro.

Kontrollet vijuan dhe në shtëpinë e emigrantit, ku policia gjeti dhe konfiskoi një sasi kanabisi me peshë totale 15. 072 kg, 2 peshore, një celular dhe dokumente të ndryshme, si edhe fatura dhe shënime të shkruara me dorë me shuma dhe emra të blerësve të kokainës.

