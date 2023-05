Pavarësisht kohës që kalon, vdekja e Diego Maradonas vijon të ngjallë diskutime të mëdha.

Së fundmi, avokati dhe përfaqësuesi i legjendës në kohën e vdekjes, Matias Morla shprehet se është i bindur që Maradonën e kanë vrarë mjekët.

Morla është gati të shkojë në gjyq publik me akuzë të qartë ndaj tetë profesionistëve të mjekësise, mes tyre, neurokirurgut Leopoldo Luque dhe psikiatres Agustina Cosachov.

“Ata e vranë Diegon. Mendoj se do të ketë dënime. Ai vdiq për shkak të përkujdesjes së keqe mjekësore dhe për këtë akuzohen mjekët. Me motrat e Diegos flas çdo ditë.

Me vajzat komunikoj nëpërmjet një ndërmjetësi, nuk e di nëse u mbërrijnë mesazhet, sepse këtu nëse do të flasësh me dikë janë 30 sekretare dhe 42 avokatë. Por jam në një fazë paqeje” – mësohet të ketë thënë avokati.