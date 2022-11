Një aksident me pasojë vdekjen është shënuar pak minuta më parë në Lushnje. Burime për “Fax News” bëjnë me dije se një mjet tip “Audi” ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shtyllën elektrike. Mësohet se shoferi kishte pësuar një infarkt në zemër.

Sipas një dëshmitari në vendngjarje viktima Edi Llupo 46 vjeç pak para aksidentit kishte qenë në një bar kafe ku kishte shfaqur probleme me zemrën.

Njoftimi i policisë:

Lushnjë / Informacion paraprak

Rreth orës 12:10, në fshatin Karbunarë e Madhe, Lushnjë, shtetasi E. Ll., 48 vjeç, dyshohet se gjatë drejtimit të automjetit, si pasojë e atakut kardiak, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe për pasojë automjeti ka goditur një shtyllë elektrike.

48-vjeçari ka humbur jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

