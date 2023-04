“Kurrë pas, përpara!” Me këtë slogan, Partia socialist do të hapë nesër jo zyrtarisht, fushatën elektorale për zgjedhjet e 14 Majit.

Në orën 17:00 kryeministri Edi Rama mbledhi Kryesinë e më pas rreth orës 18:00 në “Sheshin Skënderbej” do të lançohet slogani që do të përdoret për të gjithë fushatën.

Burimet bejne me dije se prezent në këtë event do te jene te 61 kandidatët zyrtare për bashkitë e vendit qe do te futen ne garën e 14 majit./m.j