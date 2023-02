Luizi ka komentuar romancën e Keisit dhe Kristit teksa bashkë me Tanin po drejtonin emisionin “Fiks Fare” brenda shtëpisë.

Luizi u ndal tek marrëdhënia e Keisit dhe Kristit duke shprehur mendimin e tij pse ata ende nuk janë puthur.

“Kristi e ka shpreh dëshirën me e puth, por jam kurioz sa herë do i lajë dhëmbët pas puthjes së parë. E kam parë që mban furçe dhëmbësh në xhep prandaj po pret ta puthë. A thua ka gjë tjetër që e ndalon Kristin ta puthë Keisin përveçse thonjve? Këta do rrihen për 1 manikyr kur të martohen”, tha Luizi duke qeshur.

/e.d