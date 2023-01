Juristi Kreshnik Spahiu thotë se nëse kryeministri Edi Rama do i jepte kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta 3 ministri, ky i fundit do e pranonte.

Në emisionin “Now”, Spahiu u shpreh se do e mirëkuptonte Metën, pasi partia e tij rrezikon të asgjesohet.

“Ju mendoni, nëse Edi Rama sot i thotë Ilir Metës, të jap 3 ministri, partisë që është katandisur me 3 deputetë, nuk shkon LSI-ja? A jeni në terezi? Ka treguar 10 herë, ka qenë 3 herë me socialistët, 4 herë me demokratët, pse nuk e dredh edhe njëherë?

Ka tradhtuar 5 herë, herën e 6 është bërë i ndershëm. Çdo parti e bën se është në kushtet e ekzistencës. Nëse do e bënte, do e mirëkuptoja. Pse? Është në kushtet e mbijetesës, mund të asgjesohet si subjekt politik./m.j