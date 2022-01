Kryeministri Edi Rama ka braktisur edhe skuadrën e tij të preferuar, Juventus, me stemën e të cilës blinte edhe veshjet. I ftuar në “Open”, teksa komentonte përplasjen mes kryetarit të bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe Armand Dukës që kandidon për mandatin e gjashtë në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit, Kreu i Qeverisë bëri dhe batuta.

Ai tha se Juventusin e ka tradhëtuar një herë me Interin, ndërsa këtë vit por i bën të njëjtën gjë, por me një tjetër skuadër. Me Romën.