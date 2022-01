Ish-kryeministri Sali Berisha dhe përkrahësit e tij po I drejtohen sërish selisë së Partisë Demokratike.

Berisha ka bërë të ditur se nuk do shkojë në shtëpi, por me përkrahësit e tij do përshkojë sërish rrugën për të shkuar në selinë blu.

Ish-kryeministri dhe mbështetësit e tij kanë tentuar të kalojë tek ura e vogël e Lanës për të dalë sërish në Unazë dhe për t’iu drejtuar selisë së PD-së, por ata janë sprapsur nga Policia.

Efektivët e Policisë kanë bllokuar hyrjen e urës dhe kanë larguar Berishën dhe simpatizantët e tij./m.j