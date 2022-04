Elita ruse sfidon hapur Putin/ Oligarkët në Britaninë e Madhe shpërthejnë: Po na ndryshon për keq jetën

Lisin, një manjat çeliku, i cili aktualisht vlerësohet nga Forbes me vlerë 21.9 miliardë dollarë (16.6 miliardë £) dhe që besohet se ka pasur pronën e Aberuchill që nga viti 2005, dikur mendohet se ka qenë anëtar i rrethit të brendshëm të Vladimir Putinit . .

Megjithatë javën e kaluar, në një letër drejtuar punëtorëve të çelikut në kompaninë e tij NLMK Group, ai shkroi se “vdekja e njerëzve në Ukrainë është një tragjedi që është e vështirë të justifikohet apo shpjegohet”. Duke bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës sa më shpejt të jetë e mundur, ai shtoi: “Jam i bindur se zgjidhja paqësore e konfliktit diplomatik është gjithmonë e preferueshme sesa përdorimi i forcës”.

Është një kthesë e jashtëzakonshme për një njeri që u fotografua duke shtrënguar duart me Putinin në vitin 2017, dikur u emërua njeriu më i pasur i Rusisë dhe biznesi i të cilit padyshim ka përfituar shumë nga regjimi rus. Por kur bëhet fjalë për oligarkët me copa të supozuara toke në Skoci – dhe ka më shumë nga sa mund të mendoni – ai nuk është i vetmi që ka folur.

Yuri Shefler, një manjat i alkoolit në mërgim dhe njeriu pas vodkës Stolichnaya, i cili mendohet se zotëron pronën prej 22,000 hektarësh Tulchan në lumin Spey, ka kritikuar gjithashtu regjimin e Putinit, duke shkuar aq larg sa të ndryshojë emrin e markës së vodkës nga Stolichnaya te Stoli në përgjigje të drejtpërdrejtë ndaj pushtimit.

“Ndërsa jam mërguar nga Rusia që nga viti 2000 për shkak të kundërshtimit tim ndaj Putinit, kam mbetur krenar për markën Stolichnaya”, tha Shefler në një deklaratë për shtyp.

“Ne kemi marrë vendimin për të riemërtuar tërësisht pasi emri nuk përfaqëson më organizatën tonë. Më shumë se çdo gjë, dëshiroj që “Stoli” të përfaqësojë paqen në Evropë dhe solidaritetin me Ukrainën. Unë personalisht kam përjetuar persekutim nga regjimi i Putinit dhe ndaj dhimbjen e Ukrainës dhe popullit të saj”.

Një tjetër kritik me interesa skoceze është Dr Boris Mints, një oligark rus i kthyer në mërgim, i cili dikur drejtonte bankën më të madhe private të Rusisë, por kërkohet nga shteti me akuza për përvetësim. Ai mendohet se e ndan kohën e tij midis shtëpisë së tij në Londër dhe Kullës së Lethendy, pranë Blairgowrie, Perthshire, dhe muajin e kaluar shkoi aq larg sa e përshkroi pushtimin e Putinit si “ngjarja më tragjike e shekullit të 21-të deri më sot, e barabartë me pushtimin e Hitlerit në Polonia në 1939′.

Në një artikull të hapur për Times of Israel që dënon veprimet ruse, ai theksoi trimërinë e atyre rusëve që kritikojnë Putinin nga brenda regjimit.

“Unë nuk jam pro Putinit dhe nuk i qëndroj kleptokracisë së tij. Ka qenë shumë e lehtë për njerëzit të supozojnë se kushdo që ka ndërtuar një biznes të suksesshëm në Rusi është pro Putinit. Por për ata prej nesh që kanë refuzuar të binden, përgjigja nga Putin dhe bashkëpunëtorët e tij ka qenë e pamëshirshme. Janë sekuestruar biznese të tëra dhe, më shumë se kaq, autoritetet kanë vënë në shënjestër këdo që i reziston korrupsionit dhe paligjshmërisë së tyre me raste të fabrikuara kriminale.

Ndoshta është e ndërlikuar të dallosh motivimin e oligarkëve që kanë folur kundër Putinit. A mund të jetë vetë-ruajtje kundër sanksioneve, të cilat kanë goditur miliarderë të tjerë rusë si Roman Abramovich, të cilëve, së bashku me gjashtë oligarkë të tjerë, kohët e fundit u ngrinë asetet e tyre në Mbretërinë e Bashkuar?

A kanë frikë se bizneset e tyre do të shemben? Apo mund të jetë se ata janë të motivuar thjesht nga dhembshuria, pasi imazhet tragjike të të vdekurve dhe të plagosurve në Ukrainë vazhdojnë të vërshojnë valët?

Në vitin 2018, Thesari i SHBA-së publikoi ‘Listën e Putinit’, një thirrje me 210 rusë të shquar, shumë prej të cilëve kanë lidhje të ngushta me Kremlinin. Nga 96 oligarkët e listuar, tre prej tyre kuptohet se zotërojnë prona në Skoci: Lisin, Shefler dhe Mints. Ndërkohë, një numër oligarkësh më të vegjël rusë (ata që vlejnë më pak se 1 miliard dollarë sipas vlerësimeve të Thesarit të SHBA) dhe biznesmenë kanë gjithashtu interesa në prona të ndryshme këtu, duke përfshirë, deri vonë, një fabrikë pijesh alkoolike uiski. Por në dritën e pushtimit rus të Ukrainës, këto shifra shpesh në hije janë nën një shqyrtim të padëshiruar, siç dëshmohet nga masa e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të sanksionuar shtatë oligarkë rusë.

Ndërsa asnjë nga ata me interesa në Skoci nuk është sanksionuar personalisht nga komuniteti ndërkombëtar, shqetësimet janë ngritur në veri të Kufirit për Lisin në veçanti. Çuditërisht, megjithë pasurinë personale të Lisin, Aberuchill mori pothuajse 700,000 £ para publike në subvencione bujqësore midis 2016 dhe 2019.

Nicola Sturgeon tani thotë se ajo ka kërkuar këshilla urgjente për ‘veprimin maksimal të mundshëm’ që qeveria skoceze mund të ndërmarrë kundër individëve dhe subjekteve të identifikuara se kanë lidhje të ngushta me regjimin rus, pavarësisht nëse janë apo jo aktualisht në listën e sanksioneve të Mbretërisë së Bashkuar. Andy Wightman, një ish-MSP dhe aktivist i reformës së tokës, tha se qeveria skoceze duhet të veprojë më shpejt se sa më vonë.

“Është e hapur për qeveritë që në fund të fundit të konfiskojnë asetet,” tha ai. “Është e mundur ta bëni këtë dhe të shqetësoheni për mirësitë ligjore më vonë. Ju duhet të keni një bazë ligjore për të sekuestruar pasuritë e dikujt, por nuk keni nevojë të shqetësoheni shumë për ligjshmëritë e sakta për momentin. Unë mendoj se qeveritë duhet të jenë të guximshme në këtë drejtim, sepse e vetmja mënyrë efektive për t’i privuar oligarkët rusë nga përfitimet që ata kanë grumbulluar nëpërmjet investimit në prona në MB është sekuestrimi i këtyre aseteve.’

Por sanksionet nga brenda Skocisë mund të jenë të vështira, jo vetëm për shkak se shumica e tokës në pronësi të oligarkëve mbahen në firma të fshehta në det të hapur. Aberuchill, për shembull, nuk u ble nga Lisin, por nga një kompani e quajtur Forestborne Limited, e cila është e regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë.

Ndërsa vendasit në fshatin e afërt Comrie flasin për vizitorë rusë me taka të mira në pronë, shumë prej të cilëve më pas dërgohen në kodra për të gjuajtur drerit dhe përndjekjen e drerëve, në mënyrë strikte prona nuk është në pronësi ruse, megjithëse shenja kurioze në ajo trase gjarpëruese sugjeron të kundërtën.

Në të vërtetë, vetë shenja mund të lexohet si një biografi e shkurtër e 65-vjeçares Lisin, e cila deri më tani ka arritur të shmangë sanksionet brenda dhe jashtë Britanisë së Madhe. I lindur në fillimet modeste në qytetin e Ivanovos, rreth 150 milje në veri të Moskës, ai filloi si montues elektrik në një minierë qymyri në Siberi përpara se të punonte si punëtor çeliku në Rusinë qendrore.

Duke u ngritur nëpër rangje, ai u bë menaxher dyqani dhe më pas menaxher fabrike më parë, në vitin 1992, menjëherë pas rënies së Bashkimit Sovjetik, duke iu bashkuar një grupi tregtarësh që fituan kontrollin e industrisë ruse të çelikut dhe aluminit.

Kur grupi u nda në vitin 2000, ai u bë pronari i vetëm i Novolipetsk Steel, një nga firmat më të mëdha të çelikut në vend. Kompania lulëzoi nën drejtimin e tij dhe në vitin 2010 ai u emërua njeriu më i pasur i Rusisë. Tabela emërton Novokuznetsk, shtëpia e fabrikës së tij më të madhe të çelikut, Temirtau, një qytet në Kazakistan ku ai mendohet se ka interesa në një tjetër fabrikë metali; Moska, ku ai ka një shtëpi; dhe, më intriguese, Foxlodge, shtëpiza e tij e gjuetisë jashtë kryeqytetit rus.

Në kohën e lirë Lisin është një entuziast i qitjes dhe president i Konfederatës Evropiane të Qitjes. Ishte ndoshta kjo që çoi në interesin e tij për Aberuchill, i cili u ble në 2005 për 6.8 milion £. 3300 hektarët e saj përfshijnë kështjellën spektakolare të shekullit të 16-të Aberuchill dhe disa nga gjuajtjet dhe gjuajtjet e drerëve më të mirë në Britani. Në atë kohë, u sugjerua se edhe Abramovich kishte qenë i interesuar për pronën. Besohet se rreth 800,000 £ mbi çmimin e kërkuar janë paguar për ta kapur atë.

Rreth 35 milje në veri të Aberuchill ndodhet Kulla e Lethendy, afër Blairgowrie, e përshkruar si një ‘kështjellë përrallore’ me 39 hektarë, një fushë golfi me 18 vrima, dy fusha tenisi dhe një pishinë. Ajo u ble në vitin 2016 përmes një kompanie të regjistruar në Ishujt Kajman, MFT Braveheart, për 2.5 milionë funte dhe tani kuptohet se është një shtëpi e rastësishme për Mints, 63 vjeç, i cili dikur kishte një pasuri personale prej 1.2 miliardë dollarësh. Në vitin 2017, banka e tij private ruse, Otkritie, u shemb dhe u shpëtua, së bashku me dy banka të tjera private, nga banka qendrore ruse për gati 50 miliardë dollarë.

Në vitin 2019, banka qendrore ruse ngriti një padi prej 1.3 miliardë dollarësh kundër ish-pronarëve të Otkritie për të mbuluar një pjesë të humbjeve të shkaktuara gjatë paketës së shpëtimit.

Deri në vitin 2020 marrëdhëniet ishin përkeqësuar aq shumë sa autoritetet ruse njoftuan se po kërkonin Mints me akuza për përvetësim dhe i kërkuan Interpolit të lëshonte një urdhër arresti ndërkombëtar për të dhe dy nga djemtë e tij. Interpoli përfundimisht e hodhi poshtë aplikacionin, por Mints ka qenë në mërgim në Britani, duke e ndarë kohën e tij midis shtëpisë së tij në Londër dhe Kullës së Lethendy, që atëherë.

Në të kundërt, sa kohë shpenzon 54-vjeçari Shefler në pasurinë Tulchan në lumin Spey me gruan e tij, ish-modelen e Victoria’s Secret, Tatiana Kovylina, dhe katër fëmijët e tyre, është e paqartë. Pasuria ka një faqe interneti me shkëlqim që ofron anëtarësime që premtojnë ‘klubet më private të anëtarëve’, me akomodim me pesë yje, udhëtime për të shtënat dhe peshkim dhe përvoja të ngrënies ‘të paharrueshme’.

Jo të gjithë rusët me interesa në Skoci kanë folur hapur. Në vitin 2017, Evgeny Strzhalkovsky besohet se ka blerë Knockdow House në gadishullin Cowal. Ai është djali i Vladimir Strzhalkovsky, një ish-agjent i KGB-së, i cili shërbeu përkrah Putinit përpara se të fitonte rreth 400 milionë dollarë në minierat e nikelit. Të dy brezat e familjes kalojnë qartë kohë këtu – në qershor 2021, jahti 59 milionë paund i Strzhalkovsky Snr Ragnar u pa në terminalin e lundrimit Greenock – por të dy kanë qenë të heshtur për pushtimin rus.

Të tjerë janë tërhequr nga Skocia. Prodhuesi i uiskit Fife Lindores ishte në pronësi të shumicës nga një grup biznesmenësh rusë deri javën e kaluar, kur distileria konfirmoi se investitorët rusë kishin dhënë dorëheqjen si drejtorë joekzekutivë të kompanisë.

Në një deklaratë të prerë, kompania tha se nuk e kishte fshehur kurrë faktin se kishte investitorë rusë.

“Ata sigurisht nuk janë oligarkë dhe sigurisht nuk janë në asnjë listë sanksionesh. Ata janë para së gjithash adhurues të uiskit”, tha kompania.

Një e ardhme ndërsa lufta vazhdon të pershkallezohet në Ukrainë, nuk është dukur kurrë më e pasigurt, si për ata që kanë përfituar nga regjimi i Putinit, ashtu edhe për ata që u janë shkatërruar të gjitha mjetet e jetesës prej tij. BW