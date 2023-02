Debate të ashpra ka pasur ditën e sotme në emisionin ‘Repolitix’ lidhur me çështjen McGonigal dhe takimet e tij me kryeministrin Edi Rama. Të ftuar në ‘Repolitix’, ish-deputeti i PD-së, Azgan Haklaj është shprehur se është cënuar siguria kombëtare.

“Është cënuar siguria kombëtare se ka lidhje me një oligark rus, dhe ka marrë investime në Shqipëri. Do dalin dhe të tjerë. Berisha thotë se ka takuar Kim, por Kim ka ardhur në 2020, ky ka ardhur në Shqipëri në 2019. Duhet t’i kërkojë falje PD sepse njollosi partinë për rublat ruse”, tha Haklaj.

Debate ka pasur edhe mes juristit Leonard Karaj dhe ish kreut të SHIK, Fatos Klosi. I pari e cilëson si të tmerrshme faktin që sot një ish zv.ministre është arrestuar për disa arka me peshk, referuar Rovena Vodës, e ndërsa i dyti, thotë se nuk është “hataja”, pasi edhe ai vetë kur ka qenë në krye të atij institucioni ka pasur takime me ose pa prookol.

Leonard Karaj: Është skandali më i madh në vend. Këtu zv ministrja ka shkuar në burg për një arkë me peshk dhe ju thoni që nuk ka ndodhur asgjë, është për të kapur kokën, është tmerr i madh

Fatos Klosi: Po ik o vrit veten. Nuk di asgjë

Leonard Karaj: Si më thua mua nuk di asgjë, se bën këtë krahasim i arkës me peshk

Fatos Klosi: Në zyrën time në SHIK kanë ardhur me dhe pa protokoll.

Lidhur me këtë çështje nesër në Kuvend kryeministri Edi Rama do të ketë interpelancë thirrur nga opozita e Enkelejd Alibeajt. Ndërkohë, ditën e sotme u publikua edhe një foto që tregon se McGonigal ka pasur takime edhe me përfaqësues të PD-së, e më konkretisht me sekretarin për Marrëdhëniet me Jashtë në PD, Enri Çeno dhe anëtaren e Këshillit Kombëtar, Fjoralba Dizdari.

