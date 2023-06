Arrestimi i Vangjush Dakos, ish- kryebashkiakut të Durrësit, një emër i njohur dhe një nga figurat që ka shërbyer ndër vite në nivelet larta të Partisë Socialiste, duke qenë dhe anëtar kryesie, ka trazuar jo pak ujrat e politikës por dhe të medias.

Ajo çfarë u përpoq të trumbetohej në media, por dhe në studio televizive vetëm pak orë pasi u mësua se Vangjush Dakos i ishte prerë urdhërarresti dhe ndodhej në Tiranë, ishte se “miku i Ramës” do të përfundonte prapa hekurave të premten në mbrëmje dhe se po bëheshin negociata dhe tentativa që kjo të mos ndodhte.

Një spekulim politik erdhi edhe këtë here nga Sali Berisha, i cili për tu mbrojtur vë ‘fjalët e tij’ në gojë të qytetarit dixhital, duke thënë të pavërteta që kërkojnë të ngrenë tymnaja të paqenë.

Deklarata e tij e fundit është po aq qesharake sa të tjerat. Si ajo e pak ditëve më parë duke deklaruar se drejtoresha e Shërbimit Informativ Shtetëror Vlora Hyseni vizitoi në mënyrë sekrete Beogradin apo kitaristin që tentoi ta shiste si ‘Erion Veliaj spiun i Iranit’ apo “Dan Hutra se do të vihej emër rruge në Kamëz.

“Gjykatësi firmosi para 4 ditësh urdhrin e arresit të Dakos. Rama e bllokoi atë” shkruan Berisha në facebook duke bashkëshoqëruar me me mesazhin e njeriut anonim që ai do që të tjerët ta besojnë se ia kanë dërguar në facebook, duke spekuluar politikisht dhe aluduar se gjatë këtyre ditëve po thurej një kompromis me kryeministrin Rama.

Por ajo që është e shkruar e zeza në të bardhë në fillim të dosjes mbi 70 faqe të vendimit të gjyqtarit të GJKKO-së, Erion Bani, është data 6 qershor 2023.

Edhe në fund të dokumentit ku citohet vendimi shkruhet ora kur është marrë vendimi. 10:30 e 6 qershorit 2023 duke hedhur poshtë të gjithë spekulimet dhe tymnajat që Sali Berisha@Co kërkojnë të përhapin për publikun./Shqiptarja.com