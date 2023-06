Indrit Hoxha, ish-kandidati i Bashkë Fitojmë për Vorën, ka reaguar me ironi ndaj situatës dhe tensioneve të ndodhur mbrëmjen e djeshme jashtë selisë së PD.

Ai thotë se ata që thonë “se i ka rrahur Luli, kanë harruar sesi i pritën më 8 janar demokratët në shtëpinë e tyre”.

Në një reagim në Facebook, Hoxha shkruan:

Keta qe i paska rrahur Luli mbreme, thone turp per dhunen e ushtruar!

Ore e mbajne keta çkane bere me 8 janar si i priten demokratet ne shtepine e tyre me shkopinj ne dore! Mos u merzisni per nje shkelm prapanicave dhe nje laper syve./m.j