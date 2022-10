Ndërsa çështja e gazit natyror nga Rusia është zgjidhur në masë të madhe, Evropa duhet të përballet edhe me ndërprerjen e fluksit të naftës nga Rusia, e cila dikur furnizonte BE- në me rreth 200 milionë fuçi në vit .

Zbatimi i sanksioneve nga shkurti do të thotë se fluksi i të gjitha produkteve të naftës të rafinuar nga Rusia, përfshirë naftën, do të ndalohet. Shifrat e publikuara nga Bloomberg tregojnë se nga korriku në shtator importet ranë, por tani janë sërish në rritje, duke arritur në rreth 500 mijë fuçi në ditë.

Për të përmbushur afatin e ndërprerjes, importet duhet të reduktohen me 5000 fuçi në ditë nga 1 nëntori, pa u shmangur nga plani. Rasti i fundit i Francës, ku goditjet në rafineritë shkaktuan kaos, është tregues i problemeve nga ndërprerja, qoftë edhe graduale e fluksit.

E njëjta situatë duket edhe në Gjermani ku një nga rafineritë më të mëdha të vendit do të mbyllet nëse fluksi i naftës nga Rusia thahet. Megjithatë, ekzistojnë zgjidhje alternative për të zëvendësuar të gjithë naftën ruse. Tashmë, importet nga Lindja e Mesme dhe Britania po rriten, duke arritur nivelin më të lartë në gjashtë vjet.

Perspektivat janë edhe më të mëdha kur eksportet nga Kuvajti dhe Arabia Saudite rriten, siç planifikojnë të bëjnë të dyja vendet. Nga ana e saj, Rusia do të duhet të kërkojë klientë të tjerë për eksport, ndërkohë që ka edhe problemet e veta për të zgjidhur, raporton Bloomberg, si sigurimi i cisternave dhe transportimi i tyre përmes akullit

