Në takimin me strukturat drejtuese në Kavajë, kryetari i Komanduar Enkelejd Alibeaj tha se asnjëherë negociatat me grupin e Rithemelimit janë bërë për hir të demokratëve dhe se dora e shtirë për bashkëpunim nuk ka qenë asnjëherë për Sali Berishën. Alibeaj theksoi se Sali Berisha ka refuzuar çdo lloj bashkëpunimi.

“Në momentin kur kërkuam që në zgjedhjet lokale këto që po vijnë tashmë, të mund ta ruanim të papërçarë Partinë Demokratike. Gjithmonë kemi qenë me ofertë, me shtrirje dore, jo ndaj Sali Berishës, që të jemi të qartë. Të gjitha ofertat që kemi bërë ne që në prill nëse e mbani mend, ka qenë që të mos krijoheshin struktura paralele të drejtuara prej tij. Ndaj gjithë pjesës tjetër, demokratëtve që dy vite më parë kemi qenë bashkë. Që në zgjedhjet e 2021 apo më parë. Edhe kërkesa për të dalë me një kandidat, nën logon e Partisë Demokratike nuk I drejtohej atij, I drejtohej pjesës tjetër, vëllezërve dhe motrave tanë, këtu në Kavajë. Sepse e keqja më e madhe që është në këtë vend ka një emër, quhet Edi Rama. Edi Rama dhe Edi Ramat e vegjël nëpër bashki, që fatkeqësisht sot janë në 60 bashki fal gabimit tonë fatal në zgjedhjet e 2019-ës që nuk u futëm në zgjedhje. E pra, këto kanë qenë sjellje, qëndrime, pozicione tonat për të mirën jo vetëm të demokratëve, por të të gjithë shqiptarëve. Se përballë një të keqe kaq të madhe që përfaqëson regjimi, jo pushteti, regjimi I Edi Ramës me shpopullim të vendit, me gjendjen ekonomike katastrofale, me krimin që mbizotëron. 3 orë më parë ndodhi krimi në Lezhë, e ca ditë më parë përsëri. Me mungesën totale të ligjit, me mungesën totale të shtetit, me humbjen e shpresës. Është kaq e madhe kjo e keqe, sa për këdo njeri do të ishte njerëzore që çfarëdolloj qejfmbetje keqkuptimi që mund të kasha me vllain tim, Gencin, ta linim mënjanë. E t’I shërbenim njerëzve, e të bëheshim bashkë. Mbase nuk bëheshim bashkë, do bashkonim forcat, do dilnim me një kandidat. Me një kandidat të vetëm, kandidat i demokratëve, i qytetarëve, nën siglën e Partisë Demokratike. I patë të gjitha e refuzuan.