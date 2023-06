Lojtari francez, Karim Benzema ka kompletuar transferimin e tij tek skuadra e Arabisë Saudite, Al-Ittihad.

Zyrtarizimin e transferimit e ka bërë me dije vetë klubi nga Arabia Saudite këtë të martë pas arritjes së marrëveshjes. Benzema ka nënshkruar një kontratë 2 vjeçare me kampionët e Arabisë Saudite me mundësi rinovimi edhe për një vit.

35 vjeçari do të fitojë 200 milionë euro për sezon tek Al-Ittihad. Francezi ishte pjesë e Real Madrid në 14 sezonet e fundit duke fituar çdo trofe të mundshëm.

Para se të kalonte te “Los Blancos”, Benzema ishte pjesë e Lyonit.

/s.f