Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, komentoi zhvillimet politike brenda PD-së. Deputeti demokrat iu bëri thirrje kolegëve që janë rreshtuar kundër Berishës që të reflektojnë dhe të kthehen në bazë.

Noka foli në lidhje edhe me mbështetjen që Enkelejd Alibeaj si kryetar i grupit parlamentar ka në PD, duke shtuar se pret që ky i fundit të reflektojë dhe të kthehet në misionin që i kanë caktuar demokratët.

Ai tha në një intervistë në “News 24” se dera është e hapur për këdo që kërkon bashkimin e kësaj force poltike, ndërsa shtoi se deri tani, Alibeaj, Gazment Bardhi, Jordia tabaku dhe Lulzim Basha po mbajnë në pushtet Ramën.

Noka: Çdo deputet i PD duhet të kthehet në bazë. Çdo nismë e kujtdo qoftë që sulmon një padrejtësi, do të ketë mbështetjen e PD deri në fund. Por shërbimet ndaj regjimit duke përçarë grupin parlamentar, janë dëme që i bëhen PD. Dora jonë ngelet e shtrirë gjithë kohën. Nuk ka njeri që flet shqip, përfshirë edhe ndërkombëtarët që nuk e dinë që PD përfaqësohet nga Berisha. çfarë i shtyn është çështje e tyre.

Pyetje: Edhe për Alibeajn?

Noka: Besoj në një reflketim, për t’u kthyer në misionin që i kanë caktuar demokratët, në të kundërt rruga e tyre ndahet. Dhe kurrë nën shërbim të një regjimi më gjakatar e hajdut si ai i Ramës. Ti shërbesh direkt apo indirekt këtij regjimi është krimi që mund ti bësh shqiptarëve e demokratëve.

Pyetje: prisni një 7 korrik?

Noka: Patjetër që po do të kemi protesta si 7 korriku. Kjo qeveri është më e keqe që kanë patur shqiptarët përveç Enver Hoxhës. Nuk ka patur kurrë Shqipëria një qeveri që ka patur mision dhe i ka shërbyer pafund shpopullimit. Protestat do të jenë të pandalshme, por do të përpilohet një platformë./m.j