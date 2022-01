Dëshironi të dini se cilat janë pesë shenjat e zodiakut që duan lodra të egra në shtrat? Jeta e dashurisë në një marrëdhënie është për shumë një gur themeli për të ruajtur misterin dhe flakën.

Pra, cilat janë shenjat e horoskopit që janë “të nxehta” në fushën erotike dhe u pëlqejnë lojërat e egra?

Në listën e 5 shenjave më të mira të zodiakut, disa mund t’ju habisin!

Por le të zbulojmë se cilat janë pesë shenjat e zodiakut që duan lodra të egra në shtrat:

DASHI

Dashi është dinamik dhe lider, i pëlqen të ketë kontroll të plotë mbi gjithçka. Në dashuri ai lë jashtë logjikën e tij katrore dhe provon lojëra dhe këshilla që do të heqin përvojën si për të ashtu edhe për partnerin e tij. Është gjithashtu një nga shenjat më të pasionuara të zodiakut kur bëhet fjalë për shtratin!

VIRGJËRESHA

Virgjëresha mund të duket e turpshme dhe e ndrojtur, por kur bëhet fjalë për shtratin, ai është një person tjetër! Jepini atij mundësinë dhe ai do t’ju befasojë këndshëm! Atij i pëlqen të folurit e pistë, ndaj mos ki turp, mos ngurroni të realizoni çdo fantazi me të!

AKREPI

A mund të mungojë në këtë listë Akrepi shumë erotik? Është një nga shenjat më lozonjare dhe më të zjarrta dhe shfaqet në shtrat. Atij i pëlqejnë lojërat e dorëzimit dhe është shumë i emocionuar t’ju sugjerojë gjëra. Pra, vendosni imagjinatën tuaj dhe shijoni atë!

BRICJAPI

Në shtrat Bricjapi është shumë serioz, lë pas rregullat dhe kufijtë dhe nxjerr veten e tij më pasionante. Me të do të ndjeni momente pasioni dhe intensiteti dhe i pëlqen të ketë një rol dominues dhe drejtues në të gjithë lojën.

UJORI

Po Ujori? Mund të jetë i egër dhe i papërpunuar në shtrat, por do t’ju japë momente kënaqësie që nuk do t’i imagjinoni. Ka një mënyrë për t’ju bërë të dëshironi të provoni gjëra dhe të eksperimentoni. Nëse keni një anë më ekstreme, mos hezitoni ta tregoni dhe patjetër që nuk do të pendoheni!