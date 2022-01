Kryebashkiaku Erion Veliaj ka qenë dje në emisionin e Çim Pekës, ku ka folur për aktualitetin.

Paneli i Çim Pekës synonte të vinte në vështirësi Veliajn, por siç vë në dukje gazetari Piro Nase, Veliaj i nxorri ata si budallenj.

“Dje Erjon Veliaj ka bere spektakel tek Cim Peka. Ca te verteta duhen thene.

Syri beri nje superautogol dje duke i dhene Veliajt hapesire per te bere propaganda, madje iluminoi dhe ata skeptike qe e shifnin Veliajn si mashtrues me fondet apo lejet e ndertimit.

Ua mbylli gojen te treve bashke edhe me avokatin Gjokutaj, qe çuditerisht i iku goja.

Me temat e prekura dje, opozita ka gabuar me kauzat e ngritura qe nga teatri, tek kullat ne Tirane, perfshire dhe Dukën sepse kishte pergjigje shteruese per te gjitha.

Si perfundim, nëse nuk je ne gjendje ta vesh para dike qe e akuzon per 100 afera, mos i ofro mundesine te te beje shurrën mu ne shtepi”, shkruan ai.