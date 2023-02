Nga Durrësi, shqiptaro-amerikania Evi Kokalari duket se do të zyrtarizojë partinë e saj ‘Konservatorët’. Përmes një njoftimi në ‘Facebook’, Kokalari njofton se takimi i parë publik do të mbahet më datë 4 mars në Durrës. Me sloganin ‘Shpëto Shqipërinë’ Kokalari u bën thirrje qytetarëve të jenë të pranishëm në këtë takim.

“Shihemi në Durrës! 4 Mars, 16:30 – Hotel Adriatiku. Hyrja e lirë për të gjithë”, shkruan Kokalari.

Përmes partisë Konservatorët, Kokalari synon që të garojë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do të mbahen në vitin 2025. Kokalari themeloi këtë parti pas zhgënjimit që pësoi nga Sali Berisha dhe më pas u distancua nga Partia Demokratike.

/s.f