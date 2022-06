Teksa Perëndimi po mundohet të godasë Rusinë duke dëmtuar ekonominë e saj për shkak të pushtimit në Ukrainë, në një deklaratë ditën e sotme Presidenti Ukrainas Volodymir Zelensky u shpreh se tanimë, forcat ruse kanë pushtuar rreth 20 % të territorit të vendit. Luftime të ashpra po zhvillohen në rajonet Lindore ku qyteti i Severedonjeckut në Luhanks tanimë është 80% në duart e rusëve.

E vënë përballë një sulmi të intensifikuar nga forcat ruse në qytetin e Zaporizhias, Ukraina po konsideron tani më edhe edhe mbylljen e teromcentralit atje nëse Kievi humb kontrollin e operacioneve në vend.

Ky termocentral është më i madhi në Europë dhe nëse do të binte në duart e rusëve, rreziku do të ishte i madh.

Megjithëse Rusia po përparon me Sulmin e saj në Ukrainë, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar duket se nuk do ta ndalin përpjekjen e tyre për ta ndihmuar Ukrainën.

Ditën e sotme, Suedia ka bërë të ditur se do të dërgojë 102 milionë dollarë ndihmë ushtarake në Kiev ku përfshihen edhe raketat Robot 17 të cilat shërbejnv për t’u mbrojtur nga sulmet e anijeve.

Gjithashu burime nga Ukraina bëjnë me dije se Mbretëria e Bashkuar do të furnizojë Kievin me raketa M270 me rreze të gjatë veprimi.

/a.r