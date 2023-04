Koalicioni “Bashkë Fitojmë” ka bërë njoftimin e radhës lidhur me hapjen e fushatës. Bëhet me dije se do të bëhet më stadiumin “Air Albania” në orën 12:00, më 15 prill.

“Ndryshimi fillon nga duart e tua”, është edhe slogani i publikuar nga koalicioni “Bashkë Fitojmë”.

/s.f