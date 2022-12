Gazetari, Lorenc Vangjeli është shprehur se sot Shqipëria dhe Greqia janë të ndëshkuara për 1001 arsye për të ecur bashkë.

Teksa komentonte vizitën e kryeministrit grek, Kyriakos Mytsotakis në Himarë ai u shpreh për gazetarin Blendi Fevziu se tashmë ndikimi që ka pasur Athina dikur në Shqipëri është zbehur.

“Nuk ka asgjë historike në këtë mes. Të njëjtin fjalor do të kishin përdorur edhe po të takoheshin në Tiranë, po i njëjti fjalor do të ishte, pasi identifikon marrëdhëniet, raportin mes Tiranës dhe Athinës. Athina e ka humbur ndikimin e saj. Dikur diktoheshin ministrat nga ambasadat tani nuk ndodh më. Të dy vendet për 1001 arsye janë të ndëshkuar, të detyruar për të ecur bashkë. Një koment do të ishte shikoni si përqafohen dy kryeministrat që i ndante dikur ligji i luftës. Është një realitet krejt i ri për shkak… U fol për arsimin për të drejtat e pronave. Ai i di shumë mirë problemet me pronat. Askush nuk merret me pronat në Tiranë duke i parë pasaportat, por maksimumi duke i parë xhepin. Prania e Ramës ishte e domosdoshme në Himarë”, tha ai.

