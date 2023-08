Pas valës së të nxehtit, Zvicra tashmë është përballur me reshje të dendura shiu që kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje balte, ndërsa bora tashmë është rishfaqur.

Sot, e hënë, ka rënë borë në Valais të Zvicrës jugore, në lartësinë 1638 metra.

“Temperatura pati një rënie mbresëlënëse, brenda katër ditëve. Të enjten, termometri ishte 31.2 °C. Sot në orën 11.15 ishte 0.5 °C”, raportoi shërbimi i motit MétéoSuisse në platformën X (ish Twitter)./m.j

Good afternoon everyone,

Would you swap our weather for the weather they have in the Swiss Alps today, yes #snow in Saas-Fee city (1800m above sea level)

Video: Jens Guntzel pic.twitter.com/9Fi77yKFAs

— Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 28, 2023