Janë ditë të përgjakshme këto që po kalon Kazakistani këto pas Vitit të Ri, ku deri më tani kanë vdekur dhjetra persona nga përplasjet e dhunshme mes policisë dhe protestuesve që kërkojnë uljen e çmimit të karburantit si edhe heqjen dorë nga partneriteti i ngushtë me Rusinë.

This is what it is like in #Almaty tonight #Kazakhstan pic.twitter.com/L5KfehIrQf

Police in the city Almaty said they killed dozens of rioters overnight as fresh violence raged in Kazakhstan. More than 2,000 protesters were detained as Russia rushed in paratroopers to stop a countrywide uprising in the former Soviet state https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/uY2UpIG5Uc

Mediat ndërkombëtare raportojnë për 18 policë të vrarë nga protetuesit, ku dy prej tyre janë gjetur me kokë të prerë.

Po ashtu, autoritetet lokale bëjnë me dije se janë vrarë 26 protestues dhe arrestuar 3 mijë prej tyre, kyresisht në qytetin më të madh të vendit, Almaty.

Incredible video from the BBC showing the aftermath of yesterday’s protests in Kazakhstan’s biggest city Almaty. This is the former presidential palace there.

⁦@abdujalil⁩ is in the city. pic.twitter.com/JJq5DYq6jO

