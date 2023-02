Nga Elisa Spiropali

Edhe turpi do të ikte me vrap me turp kur sheh se si jemi katandisur këtu. … nderhyrje/zhurmë… Doktor përshëndeti ata se i ke lënë rrugëve.

Se Sali Lenini dhe Flamur Trocki do bënin revoluconin dje por revolucioni mbeti në rrugë.

Se revolucioni do pastërti, revolucioni do mend, revolucioni do kauzë, revolucioni do njerëz, revolucioni do bindje, të cilat ju nuk i keni doktor.

Prandaj do të mbeteni ashtu siç thotë kolegu im Flamuri, do mbeteni 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 10 vjet rrugëve për të bërë revoluconin që nuk e bëtë kurrë në partinë që e morët peng në ‘90 dhe e kthyet në në një parti leniniste të revolucionit permanent. Ju jeni këta. Ne s’jemi këta.

Dhe është e turpshme për një burrë të shpifë, të përgojojë, të shantazhojë gratë. Gura popullore i ka rezervuar një vend të posaçëm burrave që merren me gratë, që shpifin, që përgojojnë, që shantazhojnë gratë. Kurse populli ju rezervon një vend të veçantë duke i tkurrur, duke i bërë gjithmonë e më të vegjël, gjithmonë e më të parëndësishëm, duke i nxjerrë nga skena politike.

Po ne jemi këtu, burra dhe gra, që t’iu flasim familjeve, që t’iu flasim fëmijëve, që t’iu flasim të rinjve të këtij vendi, që t’iu japim atyre shpresë, jo që t’iua presim në mes shpresën … ndërhyrje/zhurmë…

Të jesh i bindur që deklarata që lexoi kolegia Denaj është e plotë dhe i referohet bëmave tuaja. Keni mbërritur një nivel të pabesueshëm paftyrësie në raport me njerëzoren, në raport me njeriun, në raport me familjet tona, me familjet tuaja dhe me këdo. Doktor, nuk bëhet revolucion me këto! Mblidh mendjen!