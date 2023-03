Nafta është burimi kryesor i energjisë dhe lëndës së parë në tregtinë ndërkombëtare. Si një burim energjie jo e rinovueshme, është burimi kryesor i të ardhurave për vende të ndryshme.

Shtetet e Bashkuara, për shembull, kryesojnë renditjen e prodhuesve të naftës së papërpunuar në mbarë botën, përpara Arabisë Saudite dhe Rusisë. Vende si Kanadaja, Iraku, Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe, Brazili, Kuvajti dhe Irani plotësojnë dhjetë prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk është vendi me sasinë më të madhe të rezervave të naftës.

Këtë renditje e kryeson Venezuela. Ajo ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, me 303 miliardë fuçi, sipas të dhënave të mbledhura nga Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC). Megjithatë, prodhimi i saj ditor i fuçive të naftës së papërpunuar, prej rreth 700 000 fuçi, është shumë më i ulët se ai i prodhuesve më të mëdhenj.

Vendi i Amerikës së Jugut, për sa i përket rezervave, është përpara vendeve si Arabia Saudite (262 miliardë), Irani (208 miliardë) apo Kanadaja, e cila nuk arrin pragun e 200 miliardë fuçive. OPEC kontrollon midis 35% dhe 40% të tregut botëror të naftës së papërpunuar dhe 15 vendet e tij anëtare së bashku mbajnë 82% të rezervave botërore të naftës.

Siç raportohet nga “El Orden Mundial”, Venezuela eksportoi vetëm 1,1% të naftës së papërpunuar të shitur në mbarë botën në vitin 2021, një shifër shumë më e ulët se në vitet e mëparshme. Mungesa e investimeve, kufizimet e infrastrukturës kombëtare dhe embargot e Shteteve të Bashkuara të aplikuara në vitin 2019 kanë ndikuar shumë në situatën ekonomike të vendit venezuelian, i cili nuk ka mundur të përfitojë nga burimi kryesor i të ardhurave.

Në maj të vitit të kaluar, Uashingtoni hoqi disa nga kufizimet e vendosura ndaj Karakasit në lidhje me eksportin e naftës së papërpunuar. Qeveria e Joe Biden autorizoi kompaninë amerikane të naftës Chevron të nisë negociatat me shtetin venezuelian për marrëveshjen e kushteve të aktiviteteve të ardhshme në territorin venezuelian. Ndër sanksionet e vendosura nga administrata Trump ishin disa të tilla si ndalimi i tregtimit të bonove të thesarit të Venezuelës në tregjet financiare amerikane, ose të bërit biznes me të.

/s.f