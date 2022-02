“Prokurori kërkoi që ai të dënohej dhe të quhej fajtor, për Azem Hajdarin, për vrasjen me dashje të bashkëpunëtorit të tij Besim Çerja dhe Zenel Nezën, por edhe për Naim Çangun që mbeti i vrarë, që ishte me krahun e Fatmir Haklajt. Kur u dënua Izet Haxhia dhe iu ngrit akuza në 1999 dhe u dënua në 2002, në vendim gjyqësor ishin këto fjalë ‘Izet Haxhia nëpërmjet një radio që i ka dhënë Fatmir Haklaj ka qenë një natë para vrasjes dhe ditën e varsjes me grupin që ka organizuar vrasjen dhe ka qenë ai. Në momentin që Azem Hajdari po vinte në drejtim të mjetit, i ka dalë përpara Izet Haxhia dhe pasi kanë bërë një debat sy më sy, ka dal Fatmir Haklaj dhe ka vrarë me breshëri Azem Hajdarin. Për këtë është cilësuar bashkëpunëtor. Ditën që është vrarë Azem Hajdari s’ka qenë farë, nuk është Izet Haxhia. U provua nga raporti i SHIK që e kishin fshehur dhe jepej me hollësi kush e kishte nxjerr në pritë. Këtë thënie të Izet e Haxhisë e konfirmon raporti i SHIK dhe morat e Haklajve”, vijoi ai.