Në rajon e sjell Grand Automotiv Group, kurse në Shqipëri “Albanian Motor Company”

Shumë shpejt tregu i automjeteve të makinave të reja në Shqipëri do të ketë edhe një brand të ri. Bëhet fjalë për markën britanikë MG dhe lajmi u bë i ditur në një aktivitet të zhvilluar në Rovinj të Kroacisë, ku u qartësua strategjia për të futur këtë markë edhe në vendet e rajonit. Dhe nuk bëhet fjalë për një markë, e cila nuk premton perspektivë në tregun shqiptar, por për një alternativë shumë të mrë që do të ketë klienti shqiptar. Pasi tek MG ai do të gjejë edhe cilësinë e automjetit, edhe cmimin e mirë në raport me cilësinë dhe konkurentët e saj, por edhe larmishmërinë e makinave për nga modelet.

Oferta për rajonin e Adriatikut ku bën pjesë edhe Shqipëria do të përfshijë shumë modele të ndryshme, duke përfshirë variantin elektrik MG5, modelin SUV nga segmenti B- MG ZS( ne variantin elektrik me benzinë), modelin SUV nga segmenti C-MG EHS( versioni hibrid plug-in dhe SUV elektrik-MG Marvel R.

Disa marka nga e kaluara janë paksa të harruara, por përmendja e emrave të tyre ngjall gjithmonë emocione. Nëse dikush përmend një makinë sportive të shekullit të kaluar, një makinë me dy vende, e cila që në fillimet e saj ka thyer më shumë se 40 rekorde botërore të shpejtësisë, me siguri një nga emrat që do të vini bast është MG. Marka britanike në vitin 2024 do të festojë 100 vjetorin e ekzistencës së saj, gjë që tregon historinë e tyre dhe natyrisht traditën e saj.

Pak histori

MG Motor është një markë makinash e themeluar në vitin 1924 në MB. Ajo u themelua nga pionieri britanik i makinave Ëilliam Morris, pronar i kompanisë së atëhershme Morris Garages, pas së cilës mori emrin e markës së makinave. Në vitet 1920, ideja ishte të zhvillohej MG në një makinë sportive, kështu që në të kaluarën makina MG theu më shumë se 40 rekorde botërore të shpejtësisë dhe u emërua makina garash më cilësore në botë.

Në pothuajse 90 vjet që nga fillimi i tij, ndikimi i MG Motor është përhapur në 5 kontinente dhe përfshin 39 vende. Prandaj, mund të thuhet me siguri se MG Motor ka kaluar prej kohësh kufirin e Mbretërisë së Bashkuar dhe është bërë një ikonë globale në industrinë e automobilave.

Kompania mëmë e MG është SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation) e cila është prodhuesi i shtatë më i madh i makinave në botë. SAIC Motor ishte gjithashtu grupi i parë i automobilave në Kinë me shitje vjetore prej më shumë se 7 milion makina. Përveç Morris Garages (MG), nën SAIC Motor janë edhe Roeëe dhe Maxus, SAIC Volksëagen, SAIC-GM dhe të tjerë.

Grand Automotive Group është partner i MG dhe SAIC për këtë rajon

Importuesi i makinave MG për këto vende të rajonit është Grand Automotive Adriatic d.o.o. e cila është në pronësi të plotë të Taavura Group. Taavura Group është një kompani familjare e themeluar në vitin 1948 dhe është e pranishme në tregun global përmes më shumë se 100 filialeve dhe mbi 15,000 punonjësve. Ajo ka një qarkullim vjetor prej 1.3 miliardë euro dhe një vlerësim të qëndrueshëm A + të S&P Group.

Në Evropë, Taavura Group është i pranishëm në sektorin e automobilave si Grand Automotive Group dhe operon si importues i automjeteve Ford, Hyundai, Nissan, Renault, Dacia dhe nga ky vit MG Motor operon në tregjet në Republikën Çeke, Sllovaki, Hungari. dhe në rajonin e Adriatikut.

MG dhe SAIC kanë zgjedhur Grand Automotive Group si partner në rajonin e Adriatikut për shkak të aftësisë së tyre të provuar për të tregtuar marka të reja përmes një strategjie rritjeje të shpejtë.

Gjatë gjithë trashëgimisë së tij, MG është përshkruar si një makinë që frymëzon një pasion për drejtimin dhe lirinë në rrugë, duke garantuar siguri dhe komoditet. të përshtatshme për nevojat dhe zakonet e përditshme të konsumatorëve modernë dhe familjeve të reja urbane. “Krijimi i një epoke të re të makinave”, siç u quajt zyrtarisht nga MG Motor, filloi në vitin 2019 dhe ideja është që gjenerata e re të ofrojë modele makinash cilësore, moderne, inovative me dizajn modern dhe teknologjitë më të fundit.

Në makinën MG, shoferi do të njihet me teknologjinë më të fundit që do ta bëjë përvojën e tij të drejtimit argëtues, efikas dhe të sigurt. Gjithashtu, kompania MG Motor në “epokën e re” të saj i kushton vëmendje të veçantë, përveç teknologjisë e dizajnit të makinave, edhe të ardhmes së qëndrueshme të planetit në tërësi. Prandaj, çdo model i ri MG është projektuar dhe zhvilluar për të ofruar nivele të jashtëzakonshme të efikasitetit mjedisor.

Rritja e shitjeve është rezultat i prezantimit të modeleve që ofrojnë kënaqësi me cilësinë dhe pajisjet e ofruara. Në vitin 2020, MG Motor shiti 7,200 automjete në Evropë, ndërsa në vitin 2021 ky numër u trefishua dhe shitjet arritën në 22,000 automjete. Rritja e shitjeve vazhdoi në vitin 2022. me 22135 mjete të shitura në tremujorin e parë. Përfundimi është se modelet MG janë përgjigjja e duhur për nevojat e klientëve evropianë.

Me zhvillimin dhe përmirësimin e saj, MG Motor ka zënë vend në tregun botëror, ndërsa me veçoritë e saj fiton mbi konsumatorët. MG Motor nuk planifikon të ndalojë fuqizimin e mëtejshëm të ofertës në industrinë e automobilave dhe krijimin e risive për shoferë në mbarë botën.