Një vend i ri për pushime po rritet në popullaritet mes britanikëve, të cilët janë të mahnitur nga plazhet e tij të mrekullueshme dhe nga kostoja e lirë e jetesës, shkruan Ryan Gray për ”The Sun”.

”Vende si Spanja dhe Greqia kanë qenë ndër destinacionet e preferuara të britanikëve prej vitesh, por Shqipëria është anashkaluar prej kohësh, deri më tani.

Kërkimet për fluturime verore drejt kryeqytetit Tiranë janë rritur me rreth 77 për qind, krahasuar me vitin e kaluar dhe si destinacion Shqipëria është bërë gjithnjë e më e kërkuar gjatë muajve të fundit.

Ka disa avantazhe për të kaluar verën në Shqipëri.

Kushdo që kërkon pushime të lira, mund të befasohet këndshëm, kur i krahasohen ato me plazhet e zakonshme të verës në Mesdhe.

Mesatarisht, kostoja e jetesës në Tiranë është rreth 61 për qind më e ulët se në Londër.

Dhe në restorante dhe kafene, për krahasim, mund të merrni një litër birrë për rreth 1,5 paund.

Evan Day, nga motori i kërkimit të udhëtimeve Kayak, tha se “ka pasur një interes në rritje graduale për Shqipërinë në muajt e fundit, por tani po rritet me të vërtetë teksa po shkojmë në sezonin e verës”.

”Vendi ofron një histori të pasur dhe natyrë mbresëlënëse me male, pyje të dendur, ujëvara të bukura dhe Riviera Shqiptare ofron plazhe të gjata me det të kristaltë, kështu që ka diçka për çdo pushues. Dhe ndërkohë që vendet fqinje tërheqin shumë turistë, Shqipëria është ende relativisht e paprekur, e cila ka shumë përparësi”, thotë Day.

Një tjetër atraksion që mund të luajë një rol në tërheqjen e britanikëve është kultura ushqimore e vendit, e cila ofron një përzierje të shijeve mesdhetare dhe ballkanike.

Në fakt, Kayak e përshkruan ushqimin si një “përzierje të ushqimeve greke dhe italiane”, të cilat janë të preferuarat e mëdha mes pushuesve britanikë.

Vizitorët mund të hanë ushqime deti të freskëta ose mish të servirur me perime ose specialitete të tilla si tave kosi, byrek dhe gofte.

Riviera Shqiptare është një nga tërheqjet kryesore për vizitorët, me shtrirjen e vijës bregdetare përgjatë bregut nga Vlora në Ksamil, ku gjenden disa nga plazhet më të mira në Evropë.

Është vendi ku të gjithë vendasit shkojnë për pushimet e tyre verore me ujërat blu të kthjellët, mënyra e përsosur për t’u qetësuar në ditët me temperatura mesatare prej 27-31 gradë Celsius në korrik dhe gusht.

Shqipëria është një destinacion i mrekullueshëm për ata që pëlqejnë të rezervojnë në minutën e fundit, pasi Kayak rekomandon të rezervoni të paktën një javë më parë për të marrë një çmim nën mesataren për fluturimet.

Kostoja mesatare e një fluturimi ekonomik vajtje-ardhje nga Britania e Madhe në Tiranë gjatë verës është rreth 286 paund.

Ekziston vetëm një aeroport ndërkombëtar në Shqipëri dhe nuk ka fluturime të brendshme, kështu që vizitorët do të duhet të marrin parasysh udhëtimin me autobus, hekurudhë, taksi ose makinë me qira.

Madje, një vizitor i kohëve të fundit e përshkroi vendin si “Maldivet e Evropës” për shkak të plazheve të tij në një vizitë të fundit në Ksamil.

TikTok-erja e ashtuquajtur ”Thetravelmum” u mahnit gjithashtu nga sa lirë mundi të kalonte pushimet në vend.

Ajo tha se “kemi rezervuar një apartament qendror me dy dhoma gjumi për vetëm 190 paund për gjashtë netë. Është një bazë e shkëlqyer për të shijuar plazhet e shumta të bukura, por edhe për të eksploruar disa vende të mrekullueshme afër. Sapo kemi shpenzuar pesë paund në supermarket për të ushqyer pesë persona”.

Ky vend i panjohur pushimesh është vetëm tre orë nga Britania e Madhe./atsh