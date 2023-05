Maryam Rajavi, presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit (NCRI), mori pjesë kete te merkure në një takim në Parlamentin Evropian për të diskutuar mbi kryengritjen në Iran, valën e re të ekzekutimeve dhe përgjegjësitë e Bashkimit Evropian. Aktiviteti me titull “Perspektiva e Ndryshimit dhe Politika e Bashkimit Evropian” Znj. Rajavi u mirëprit nga nënkryetarët e Parlamentit Evropian, presidentët e përbashkët dhe nënkryetarët e Komitetit të Miqve të Iranit të Lirë (FOFI). Gjithsej 15 deputetë të Parlamentit Evropian (PE) mbajtën fjalime duke shprehur miratimin e tyre për Këshillin Kombëtar të Rezistencës së Iranit dhe planin 10-pikësh të zonjës Rajavi.

“Regjimi i mullahëve ka nisur një valë të re dhe të paprecedentë ekzekutimesh”, tha zonja Rajavi në fjalimin e saj. “Të paktën 116 të burgosur janë ekzekutuar që nga fillimi i majit, pra një ekzekutim çdo 5 orë. Tre protestues të rinj që u arrestuan dhe u torturuan për disa muaj në Isfahan u ekzekutuan të premten e kaluar. “Regjimi përdor ekzekutimet për të parandaluar një kryengritje. A nuk është kundërshtimi i dënimit me vdekje një nga parimet e njohura të Bashkimit Evropian? Pra, pse kur bëhet fjalë për Iranin, interesat ekonomike dhe konsideratat politike e minimizojnë rëndësinë e situatës së të drejtave të njeriut?” Znj. Rajavi shtoi, duke kritikuar qasjen e dobët të Perëndimit ndaj regjimit dhe shpërfilljen e shkeljeve të tij të të drejtave të njeriut. Eurodeputeti Javier Zarzalejos, anëtar i Komitetit të Punëve të Jashtme të PE dhe bashkëkryetar i FOFI, deklaroi: “Evropa thjesht nuk mund të jetë spektatore”. Në fakt, klasifikimi i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike si një organizatë terroriste do të ishte një masë efektive që nuk është”Zbatuar ende, pavarësisht theksimit të rezolutave të Parlamentit Evropian”, shtoi Zarzalejos. Anna Fotyga, një tjetër anëtare e Komisionit të Punëve të Jashtme të PE-së, anëtare e Nënkomitetit të Mbrojtjes dhe Sigurisë dhe ish-Ministrja e Punëve të Jashtme polake i tha zonjës Rajavi: “Unë mendoj se vizioni i shtetit të lirë, demokratik, laik iranian që Ju paraqitët vetëm pak çaste më parë në Parlamentin Evropian është një ëndërr e kahershme e popullit iranian.”

“Ndryshe nga lëvizjet e tjera, ju i qëndruat besnik vlerave tuaja, edhe kur ishte e vështirë,” tha eurodeputeti Milan Zver, një tjetër anëtar i Komitetit të Punëve të Jashtme të PE dhe bashkëkryetar i FOFI. Ai shtoi: “Në gjithë këto vite, ju keni qenë në fokus të fushatës së regjimit. Populli iranian ka treguar se nuk ka frikë të ngrihet për të drejtat e tij dhe nuk dorëzohet derisa të arrijë një Iran të lirë dhe demokratik.” Eurodeputetja Patrizia Toia, nënkryetare e Komisionit të PE për Industrinë, Tregtinë dhe Kërkimin dhe ish-ministre italiane, tha se edhe në Itali ka mbështetje për zonjën Rajavi dhe përpjekjet e saj për Iranin. “Ne të gjithë refuzojmë të gjitha llojet e diktaturës në Evropë,” tha eurodeputetja Dorien Rookmaker. “Evropa nuk duhet në asnjë mënyrë apo formë të përpiqet të krijojë një marrëdhënie normale me një regjim që ka kryer kaq shumë krime. Eurodeputeti Ryszard Czarnecki, ish-ministri evropian i Polonisë dhe ish-zëvendëspresidenti i PE ishte gjithashtu në mesin e folësve të së mërkurës, duke mbështetur planin dhjetë-pikësh të zonjës Rajavi. Susanna Ceccardi, një anëtare e Komisionit të Punëve të Jashtme dhe Nënkomisionit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, tha: “Ne duhet të pyesim veten në lidhje me hetimin e dëshirueshëm ndërkombëtar për helmimin me gaz. Duke kritikuar përpjekjet e fundit oportuniste nga grupe të caktuara, eurodeputeti Jan Zahradil tha se ajo që ne duhet të mbështesim është një tranzicion i vërtetë i regjimit, që do të thotë demokraci e vërtetë, jo mbështetje vetëm e një lloj ndryshimi kozmetik ose zëvendësimi i regjimeve mullahe, teokracia autokratike, me monarkisë autokratike.” “Jam i sigurt se nën udhëheqjen tuaj, populli iranian është më afër se kurrë lirisë në Iran,” tha Ivan Stefanec, një anëtar i Nënkomisionit të PE për të Drejtat e Njeriut. Eurodeputeti José Manuel Fernandes, Kryetar i Delegacionit të PE për marrëdhëniet me Republikën Federative të Brazilit, i tha zonjës Rajavi se “me ju dhe me të gjithë ata që ju shoqërojnë, do të kemi së shpejti një Iran të lirë dhe demokratik që respekton të drejtat dhe vlerat e njeriut, dhe dinjitetin njerëzor.” Dr. Alejo Vidal Quadras, ish-zëvendëspresident i PE-së, iu referua një letre të fundit nga 109 ish-krerë shtetesh nga e gjithë bota që mbështesin kryengritjen e popullit iranian dhe planin dhjetë-pikësh të zonjës Rajavi për të ardhmen.

Eurodeputeti Frances Fitzgerald, zëvendës i Grupit Parlamentar të Partisë Popullore Evropiane dhe Zëvendëskryeministri i Irlandës në vitin 2018, i cili foli në fund të konferencës, dënoi situatën aktuale të të drejtave të njeriut në Iran, duke thënë: “Ajo që po shohim është absolutisht abuzime të tmerrshme ditë pas dite, dënimi me vdekje, arrestimi i protestuesve dhe mungesa e arsyetimeve të drejta.” Eurodeputeti slovak, Peter Pollak, iu referua rolit udhëheqës të PMOI/MEK në Iran, duke nënvizuar se “Ajo që është e rëndësishme është se PMOI ka një organizatë dhe rrjet brenda Iranit.