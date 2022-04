Nga Adriatik Doçi

SPAK nis procedurat për ngritjen e sektorit të hetimit financiar, një nga armët kryesore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, përmes goditjes së pasurive. Hetuesit duhet të heqin dorë nga privatësia, të lejojnë kontrollin e komunikimeve dhe llogarive bankare, si dhe duhet të kalojnë vetingun e pasurisë dhe kontrollit të figurës

Në raportin e veprimtarisë vjetore të referuar në Kuvend për vitin 2021, SPAK paralajmëron se do të intensifikojë goditjen korrupsionit dhe krimit në të gjitha nivelet gjatë vitit 2022. Në kuadër të këtij objektivi, me urdhër të kryetarit Arben Kraja, në SPAK kanë nisur procedurat për konstituimin e sektorit të hetimit financiar në SPAK, një nga sektorët më të rëndësishëm për goditjen e krimit dhe korrupsionit, përmes pasurisë. Parashikohet që të rekrutohen si pjesë të kësaj strukture 8 hetues financiarë. Hetuesit do të kryejnë një verifikim dhe analizë të mjeteve financiare të personave që do të merren në hetim nga SPAK, për korrupsion, pastrim parash apo anëtarë të grupeve kriminale.

Hetimet financiare do të behën për llogari të prokurorit të SPAK që ka çështjen në hetim. Gjatë verifikimeve, hetuesit financiar, do t’i raportojnë prokurorit të SPAK rezultatet e hetimit. Ata do të dalin në konkluzion nëse një person nën hetim nga SPAK e justifikon apo jo pasurinë që posedon apo që e ka fshehur në emra të terë, në ç’masë e justifikojnë, sa është vlera e pasurisë dhe vlera e të ardhura të ligjshme. Ngritja e një kësaj strukture është një mesazh i qartë për protagonistët e korrupsionit dhe krimit, të cilët posedojnë pasuri me vlerë marramendëse.

“Sistemi përzgjedhjes së hetuesve të Sektorit të Hetimit Financiar në Prokurorinë e Posaçme është një proçes sfidues, i përgatitur për të gjetur kandidatët më të aftë dhe me integritet. Ata që janë të suksesshëm në procesin e përzgjedhjes do t’i bashkohen një skuadre që mbështet prokurorët e Prokurorisë së Posaçëm të cilët do të ndjekin dhe hetojnë veprat penale në fushën e korrupsionit dhe krimit të organizuar sipas kompetencës lëndore të parashikuar në ligjin 95/2016”, thuhet në njoftimin e SPAK.

Kandidatët për këtë strukturë duhet të plotësojnë disa kritere si, të jenë diplomuar për drejtësi, financë apo në fusha të tjera që lidhen me hetimin financiar. Të kenë eksperiencë punë jo më pak se dy vjet si oficerë të policisë gjyqësore. Duhet të hapin pëlqimin për kontrollin periodik të komunikimeve dhe llogarive të tyre bankare. Nëse kandidatët vlerëson si të mundshëm, ata do t’u nënshtrohen më pas 4 fazave vlerësimi, si kontroll të pasurisë dhe pastërtisë së figurës, vlerësim me shkrim, intervistë me gojë, vlerësimin e jetëshkrimit etj. Afati i aplikimeve është deri në 12 maji 2022./shqiptarja.com