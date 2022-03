Shtëpia e Bardhë ka thënë se ka “shqetësim të madh” se Kina mund t’i sigurojë Rusisë pajisje ushtarake për të ndihmuar pushtimin e saj në Ukrainë.

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha se presidenti amerikan Joe Biden do të jetë i sinqertë dhe i drejtpërdrejtë në bisedën e tij me presidentin kinez Xi Jinping nesër, shkruan Sky News.

Ajo tha se dështimi i Kinës për të denoncuar Rusinë “flet shumë”.

Siç raportuam më herët, Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha se Shtëpia e Bardhë nuk do të ketë asnjë hezitim për të vendosur “kosto” ndaj Pekinit nëse vendi vazhdon të mbrojë veprimet e zotit Putin.

Me heret Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka deklaruar se Kina është përgjegjëse direkte për mbështetjen që i ka dhënë presidentit rus Vladimir Putin në pushtimin e Ukrainës. Ndërsa vuri në dukje se ka po aq ndikim që të ndikojë në Kremlin që kreu i shtetit rus t’i jap fund konfliktit.

“Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje të gjitha kombeve, veçanërisht atyre me ndikim të drejtpërdrejtë ndaj Rusisë, që të përdorin çfarëdo mjetesh për të detyruar Moskën t’i japë fund kësaj lufte. Ne besojmë se Kina në veçanti ka një përgjegjësi të mëdha në ndikimin e saj ndaj Presidentit Putin dhe të mbrojë parimet ndërkombëtare që ajo pretendon se i mbështet”, tha Blinken.

Sekretari amerikan i Shtetit shpjegoi se Kina do të mbajë përgjegjësi për çdo veprim që ndërmerr për të mbështetur agresionin e Rusisë dhe sipas tij, nuk do të ketë asnjë hezitim për t’i vendosur asaj sanksione.

“Në vend të kësaj, duket se Kina po lëviz në drejtim të kundërt duke refuzuar të dënojë agresionin rus, teksa kërkon të portretizojë veten si një arbitër neutral. Ne jemi të shqetësuar se ata po konsiderojnë të ndihmojnë drejtpërdrejt Rusinë me pajisje ushtarake për t’u përdorur në Ukrainë. Presidenti Biden do të flasë me presidentin Xi nesër dhe do t’i bëjë të qartë se Kina do të mbajë përgjegjësi për çdo veprim që ndërmerr për të mbështetur agresionin e Rusisë dhe ne nuk do të hezitojmë të vendosim edhe asaj sanksione”, u shpreh sekretari amerikan i Shtetit./m.j